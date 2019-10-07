Глава региона поручил усилить работу по поиску и своевременному наказанию поджигателей

В понедельник, 7 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, участие в котором приняли руководители министерств и надзорных ведомств региона. Особое внимание уделено пожарной обстановке на территории губернии.

По данным регионального управления ГУ МЧС России, за прошедшую неделю — с 30 сентября по 6 октября — зарегистрировано 4 низовых лесных пожара на общей площади 32,5 га. Самое крупное возгорание произошло в Волжском районе — площадь составила 9,5 га.

"Жительница Красноглинского района Самары сжигала остатки сухого кустарника. Порывом ветра пламя распространилось на находящуюся рядом сухую листву с последующим распространением на растительность лесного квартала", — пояснил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Для тушения была привлечена общая группировка 238 человек, 49 единиц техники, а также вертолет МИ-8.

Еще один пожар произошел около населенного пункта Калинка, где огнем было охвачено порядка 10 га территорий лесного фонда. Частично пострадал и Тольяттинский лес, где было зафиксировано 2 очага. По предварительным данным причина воспламенения — неосторожное обращение с огнем.

На сегодняшний день по каждому факту ведется проверка, после чего все материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

"Я попрошу все эти случаи взять на контроль", — поручил губернатор Дмитрий Азаров вице-губернатору — руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрию Рожину.

Глава региона обратил внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимость усилить работу по поиску и своевременному наказанию поджигателей, которые нанесли серьезный ущерб лесному фонду. Крайне важно, чтобы зачинщики пожаров — а есть и те, кто устраивал их специально, — понесли ответственность в соответствии с законодательством.

"На территории региона сохраняется 3 класс пожарной опасности в 8 городских округах и 24 муниципальных районах", — отметил Олег Бойко.

Дмитрий Азаров поручил сотрудникам Приволжского УГМС совместно с министерством лестного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования рассмотреть возможность повышения класса пожарной опасности в Самарской области в связи с погодными условиями. Уже к концу совещания в Ставропольском районе и городе Тольятти пожарный класс опасности повысили с третьего до четвертого.