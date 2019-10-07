16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава региона поручил усилить работу по поиску и своевременному наказанию поджигателей Лучшие работники машиностроения Самарской области получили награды от губернатора Дмитрий Азаров высказал ряд предложений на заседании Совета ПФО, посвященном развитию туризма В Самаре начался форум "Всемирный день халяль" Глава региона поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

Губернатор Власть и политика

Глава региона поручил усилить работу по поиску и своевременному наказанию поджигателей

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 7 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, участие в котором приняли руководители министерств и надзорных ведомств региона. Особое внимание уделено пожарной обстановке на территории губернии.

По данным регионального управления ГУ МЧС России, за прошедшую неделю — с 30 сентября по 6 октября — зарегистрировано 4 низовых лесных пожара на общей площади 32,5 га. Самое крупное возгорание произошло в Волжском районе — площадь составила 9,5 га.

"Жительница Красноглинского района Самары сжигала остатки сухого кустарника. Порывом ветра пламя распространилось на находящуюся рядом сухую листву с последующим распространением на растительность лесного квартала", — пояснил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Для тушения была привлечена общая группировка 238 человек, 49 единиц техники, а также вертолет МИ-8.

Еще один пожар произошел около населенного пункта Калинка, где огнем было охвачено порядка 10 га территорий лесного фонда. Частично пострадал и Тольяттинский лес, где было зафиксировано 2 очага. По предварительным данным причина воспламенения — неосторожное обращение с огнем.

На сегодняшний день по каждому факту ведется проверка, после чего все материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

"Я попрошу все эти случаи взять на контроль", — поручил губернатор Дмитрий Азаров вице-губернатору — руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрию Рожину.

Глава региона обратил внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимость усилить работу по поиску и своевременному наказанию поджигателей, которые нанесли серьезный ущерб лесному фонду. Крайне важно, чтобы зачинщики пожаров — а есть и те, кто устраивал их специально, — понесли ответственность в соответствии с законодательством.

"На территории региона сохраняется 3 класс пожарной опасности в 8 городских округах и 24 муниципальных районах", — отметил Олег Бойко.

Дмитрий Азаров поручил сотрудникам Приволжского УГМС совместно с министерством лестного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования рассмотреть возможность повышения класса пожарной опасности в Самарской области в связи с погодными условиями. Уже к концу совещания в Ставропольском районе и городе Тольятти пожарный класс опасности повысили с третьего до четвертого.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3