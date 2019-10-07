На дорогах Самарской области на 8,8% снизилось количество ДТП

В понедельник, 7 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, участие в котором приняли руководители министерств и ведомств региона. В рамках повестки рассматривался вопрос о показателях аварийности и принимаемых мерах по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах региона.

По данным областного Управления ГИБДД, за девять месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 2651 ДТП - это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в авариях погибли 202 человека (в основном на дорогах местного значения), травмы получили более 3 тыс. граждан.

"При этом на отдельных территориях муниципальных образований мы фиксируем рост по количеству происшествий и числу погибших", - отметил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. Среди них - Безенчукский, Борский, Кошскинский и Ставропольский районы, а также город Сызрань.

Среди основных причин аварий - нарушение правил дорожного движения либо водителями, либо пешеходами. Общественный резонанс вызвало ДТП, которое произошло в минувшие выходные с участием пассажирского транспорта. Напомним, в воскресенье, 6 октября, на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре автобус, следовавший по 41 маршруту, врезался в столб. В результате этого происшествия пострадали шесть человек.

"Мы изучили данные видеорегистратора, из которых очевидно, что водителя автобуса никто не "подрезал", он проявил беспечность и допустил на свободном участке улицы наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору", - пояснил Юрий Некрасов. Начальник областного ГИБДД добавил, что водитель пассажирского автобуса был трезв.

Всего по итогам прошлого года было зарегистрировано 126 мест концентрации ДТП, в том числе 93 - на дорогах и улицах местного значения. В настоящий момент ведутся инженерные работы по устранению причин аварий. Особое внимание - Самаре и Тольятти, где фиксируется серьезный процент ДТП. Тем не менее процент выполнения предписаний пока остается невысоким.

"Когда я был в должности главы города Самары, мы работали в других условиях - на ремонт дорог нам выделялось по 300-400 млн рублей. В этом году областному центру выделено 1,8 млрд руб. только на городские дороги, не считая строительства региональных дорог и других объектов, - отметил Дмитрий Азаров. - У вас другие возможности, чтобы решать эти проблемы. Раз план утвержден, нужно все сделать. За каждым решением - жизни людей".

Глава региона напомнил главам муниципалитетов, что снижение аварийности является одной из ключевых целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор поручил первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко, а также главе Автограда Сергею Анташеву в течение недели по каждому месту концентрации ДТП устранить все предписания и еще раз провести инвентаризацию, чтобы сверить все данные с региональным Управлением ГИБДД.

Дмитрий Азаров также подчеркнул: предписания по новым местам концентрации ДТП, выявленные уже летом этого года, следует выполнять в рамках гарантийных обязательств по действующим контрактам.