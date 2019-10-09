16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область представила уникальные разработки на агропромышленной выставке "Золотая осень" В Самаре собрали "Корзину доброты" В "Самарском бройлере" нашли антибиотик Самарскую "Фабрику-Смирнов" оштрафовали за нарушение санитарных норм В "Тольяттимолоке" стартовала процедура финансового оздоровления

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарская область представила уникальные разработки на агропромышленной выставке "Золотая осень"

МОСКВА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве 9 октября открылась агропромышленная выставка "Золотая осень". В агрофоруме, который уже 20 лет является одним из главных событий сельхозсферы, участвует и официальная делегация Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Благодаря географическому расположению и благоприятным природно-климатическим условиям Самарская область обладает огромным потенциалом и является одним из крупнейших в ПФО и стране производителей сельскохозяйственной продукции. На самарской земле выращивают зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры, а также овощные и плодово-ягодные.

В 2019 г. общая посевная площадь по регионе составила 2 107 тыс. га, что на 14 тыс. га больше 2018 года. На 30 сентября в регионе обмолотили 990 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (91% от зернового клина). Намолочено более 1,6 млн тонн зерна при средней урожайности 16,7 ц/га. Внутренние потребности региона в зерне полностью обеспечены.

Также в Самарской области активно выращивают подсолнечник — при плане 688 тыс. га обмолочено 100 тыс. га.

Сейчас ведутся осенние полевые работы, завершен сев озимых. При плане 415 тыс. га посеяно 459 тыс. га озимых культур (109%). Это почти на 30 тыс. га больше, чем в 2018 году.

В последние годы правительство области и лично глава региона прилагают серьезные усилия для развитая животноводства. В 2019 г. производство скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 87,7 тыс. тонн, а поголовье крупного рогатого скота составило более 234 тыс. голов. При этом в расчете на одну корову надоено 4095 кг молока, что выше аналогичного периода 2018 г. на 7,5% или на 287 кг.

На сентябрь 2019 г. экспорт продукции АПК Самарской области составил $221 млн при плановом показателе $220 млн. Продукция самарских аграриев экспортируется в 50 стран.

Росту сельхозотрасли способствует поддержка правительства региона по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Начинающим фермерам и опытным аграриям оказывают грантовую поддержку, а для продвижения продукции местных производителей и увеличения доли присутствия местной продукции на рынке разработана система присвоения товарной символики "Самарский продукт".

Особое внимание уделяют развитию сельских территорий. Для повышения уровня и качества жизни на селе, также привлечения молодых семей и специалистов в сферу АПК и другие отрасли экономики села реализуется госпрограмма "Устойчивое развитие сельский территорий". За шесть лет действия в селах построили свыше 100 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, более 1400 семей смогли улучшить жилищные условия.

Позитивные изменения в АПК региона замечают крупнейшие сельскохозяйственные холдинги и выходят с предложениями об инвестиционных проектах на территории Самарской области. Так в августе 2019 г. глава региона Дмитрий Азаров и гендиректор ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого руководство компании вложит порядка 12 млрд руб. в строительство животноводческих ферм.

В 2019 г. на "Золотой осени" Самарскую область представляет семь сельхозпредприятий, аграрный университет и представители муниципалитетов области. Ассортимент представленной продукции затрагивает все сферы АПК: от растениеводства до производства спецтехники. К примеру, аграрный университет привез на "Золотую осень" проект "Цифровая корова". Это уникальная разработка помогает будущим специалистам животноводства с помощью цифровой модели изучить анатомию животного, спроецировать заболевания и разработать рекомендации по лечению. Еще один экспонент выставки в сфере животноводства — предприятие "Геносервис Руско", которое поставляет высококачественный генетический материал от лучших племенных быков-производителей. Наа выставке фирма презентует услуги в различных технологических циклах производства: от кормления, подбора и закрепления быков, до воспроизводства и менеджмента на ферме.

Департамент ветеринарии региона презентовал лабораторию мониторинга и оценки качества молока. Это оборудование поступило в Самарскую областную ветеринарную лабораторию в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в национальный проект "Международная кооперация и экспорт", инициированный президентом страны Владимиром Путиным. Новейшее оборудование позволит повысить реализацию высококачественной продукции в Самарской области. Исследовать молока будут на 12 различных показателей.

"Благодаря принятому решению губернатора Дмитрия Азарова была приобретена эта суперсовременная лаборатория, которая позволяет отслеживать качество произведенной продукции", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин.

Николай Абашин подчеркнул, что основная тема агропромышленной выставки в этом году — "зеленая", то есть экологически чистая и изготовленная по самым современным стандартам продукция. "Сегодня говорится о том, что, решая проблему продовольственного обеспечения всего мира, мы не должны забывать о качестве. На первый план выходит вопрос о продовольственной безопасности, об обеспечении населения продовольствием, соответствующем стандартам качества и как конечный результат — это здоровье населения, — отметил министр. — На сегодня на федеральном уровне принят закон, мы предварительно его рассмотрели и на его основе будем разрабатывать региональную программу, которая будет соответствовать федеральным требованиям. Будем вместе с сельхозтоваропроизводителями шаг за шагом увеличивать количество продукции, соответствующей данным стандартам".

На всероссийскую выставку в Москву приехали и представители ведущего самарского предприятия по производству сельхозтехники "Пегас-Агро". Компания конструирует и производит высокопроизводительную наземную самоходную технику для внесения удобрений и химической защиты растений серии "Туман". Это самоходные опрыскиватели (штанговые и вентиляторные), разбрасыватели минеральных удобрений "Туман 1", "Туман 2" "Туман 3" и мультиинжекторы. Техника предприятия поставляется в более чем в 20 регионов: от Крыма до Дальнего Востока и Амурской области, а также в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Молдову и Украину.

Также на выставке Самарскую область представляет одно из ведущих предприятий российской химической промышленности — "КуйбышевАзот". Компания производит аммиак и азотные удобрения, капролактам и продукты его переработки, промышленные газы: азот, кислород, аргон. "КуйбышевАзот" вместе с самарским аграрным университетом разработали новые методики внесения жидких серосодержащих удобрений, которые были испытаны на практике и уже продемонстрировали высокую эффективность на полях Самарской области: за три года наблюдений выявлена тенденция положительного влияния этих видов удобрений на урожайность и качество исследуемых культур.

"Это, безусловно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я не первый год на этой выставке нахожусь. С каждым годом она все совершеннее становится, краше, интереснее, привлекательнее. Здесь мы получаем информацию от наших соседей, сами можем показать наработки предыдущих лет и конкретно предыдущего года, — поделился впечатлениям от выставки депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин. — Я думаю, что благодаря активной работе главы региона на следующий год мы очень серьезно заявимся и в сфере производства молочной продукции, причем не только с инвестпроектами, которые на территории Самарской области будут реализованы".

"Золотая осень" продлится в Москве до 12 октября. Четыре дня сельхозпроизводители и представители научной школы региона будут обмениваться опытом с коллегами из других регионов, обсуждать перспективные направления развития отрасли и налаживать новые каналы сбыта продукции.

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

АПК&Пищепром №10

АПК&Пищепром №9

АПК&Пищепром №8

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3