Самарская область представила уникальные разработки на агропромышленной выставке "Золотая осень"

В Москве 9 октября открылась агропромышленная выставка "Золотая осень". В агрофоруме, который уже 20 лет является одним из главных событий сельхозсферы, участвует и официальная делегация Самарской области.

Благодаря географическому расположению и благоприятным природно-климатическим условиям Самарская область обладает огромным потенциалом и является одним из крупнейших в ПФО и стране производителей сельскохозяйственной продукции. На самарской земле выращивают зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры, а также овощные и плодово-ягодные.

В 2019 г. общая посевная площадь по регионе составила 2 107 тыс. га, что на 14 тыс. га больше 2018 года. На 30 сентября в регионе обмолотили 990 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (91% от зернового клина). Намолочено более 1,6 млн тонн зерна при средней урожайности 16,7 ц/га. Внутренние потребности региона в зерне полностью обеспечены.

Также в Самарской области активно выращивают подсолнечник — при плане 688 тыс. га обмолочено 100 тыс. га.

Сейчас ведутся осенние полевые работы, завершен сев озимых. При плане 415 тыс. га посеяно 459 тыс. га озимых культур (109%). Это почти на 30 тыс. га больше, чем в 2018 году.

В последние годы правительство области и лично глава региона прилагают серьезные усилия для развитая животноводства. В 2019 г. производство скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 87,7 тыс. тонн, а поголовье крупного рогатого скота составило более 234 тыс. голов. При этом в расчете на одну корову надоено 4095 кг молока, что выше аналогичного периода 2018 г. на 7,5% или на 287 кг.

На сентябрь 2019 г. экспорт продукции АПК Самарской области составил $221 млн при плановом показателе $220 млн. Продукция самарских аграриев экспортируется в 50 стран.

Росту сельхозотрасли способствует поддержка правительства региона по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Начинающим фермерам и опытным аграриям оказывают грантовую поддержку, а для продвижения продукции местных производителей и увеличения доли присутствия местной продукции на рынке разработана система присвоения товарной символики "Самарский продукт".

Особое внимание уделяют развитию сельских территорий. Для повышения уровня и качества жизни на селе, также привлечения молодых семей и специалистов в сферу АПК и другие отрасли экономики села реализуется госпрограмма "Устойчивое развитие сельский территорий". За шесть лет действия в селах построили свыше 100 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, более 1400 семей смогли улучшить жилищные условия.

Позитивные изменения в АПК региона замечают крупнейшие сельскохозяйственные холдинги и выходят с предложениями об инвестиционных проектах на территории Самарской области. Так в августе 2019 г. глава региона Дмитрий Азаров и гендиректор ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого руководство компании вложит порядка 12 млрд руб. в строительство животноводческих ферм.

В 2019 г. на "Золотой осени" Самарскую область представляет семь сельхозпредприятий, аграрный университет и представители муниципалитетов области. Ассортимент представленной продукции затрагивает все сферы АПК: от растениеводства до производства спецтехники. К примеру, аграрный университет привез на "Золотую осень" проект "Цифровая корова". Это уникальная разработка помогает будущим специалистам животноводства с помощью цифровой модели изучить анатомию животного, спроецировать заболевания и разработать рекомендации по лечению. Еще один экспонент выставки в сфере животноводства — предприятие "Геносервис Руско", которое поставляет высококачественный генетический материал от лучших племенных быков-производителей. Наа выставке фирма презентует услуги в различных технологических циклах производства: от кормления, подбора и закрепления быков, до воспроизводства и менеджмента на ферме.

Департамент ветеринарии региона презентовал лабораторию мониторинга и оценки качества молока. Это оборудование поступило в Самарскую областную ветеринарную лабораторию в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в национальный проект "Международная кооперация и экспорт", инициированный президентом страны Владимиром Путиным. Новейшее оборудование позволит повысить реализацию высококачественной продукции в Самарской области. Исследовать молока будут на 12 различных показателей.

"Благодаря принятому решению губернатора Дмитрия Азарова была приобретена эта суперсовременная лаборатория, которая позволяет отслеживать качество произведенной продукции", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин.

Николай Абашин подчеркнул, что основная тема агропромышленной выставки в этом году — "зеленая", то есть экологически чистая и изготовленная по самым современным стандартам продукция. "Сегодня говорится о том, что, решая проблему продовольственного обеспечения всего мира, мы не должны забывать о качестве. На первый план выходит вопрос о продовольственной безопасности, об обеспечении населения продовольствием, соответствующем стандартам качества и как конечный результат — это здоровье населения, — отметил министр. — На сегодня на федеральном уровне принят закон, мы предварительно его рассмотрели и на его основе будем разрабатывать региональную программу, которая будет соответствовать федеральным требованиям. Будем вместе с сельхозтоваропроизводителями шаг за шагом увеличивать количество продукции, соответствующей данным стандартам".

На всероссийскую выставку в Москву приехали и представители ведущего самарского предприятия по производству сельхозтехники "Пегас-Агро". Компания конструирует и производит высокопроизводительную наземную самоходную технику для внесения удобрений и химической защиты растений серии "Туман". Это самоходные опрыскиватели (штанговые и вентиляторные), разбрасыватели минеральных удобрений "Туман 1", "Туман 2" "Туман 3" и мультиинжекторы. Техника предприятия поставляется в более чем в 20 регионов: от Крыма до Дальнего Востока и Амурской области, а также в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Молдову и Украину.

Также на выставке Самарскую область представляет одно из ведущих предприятий российской химической промышленности — "КуйбышевАзот". Компания производит аммиак и азотные удобрения, капролактам и продукты его переработки, промышленные газы: азот, кислород, аргон. "КуйбышевАзот" вместе с самарским аграрным университетом разработали новые методики внесения жидких серосодержащих удобрений, которые были испытаны на практике и уже продемонстрировали высокую эффективность на полях Самарской области: за три года наблюдений выявлена тенденция положительного влияния этих видов удобрений на урожайность и качество исследуемых культур.

"Это, безусловно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я не первый год на этой выставке нахожусь. С каждым годом она все совершеннее становится, краше, интереснее, привлекательнее. Здесь мы получаем информацию от наших соседей, сами можем показать наработки предыдущих лет и конкретно предыдущего года, — поделился впечатлениям от выставки депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин. — Я думаю, что благодаря активной работе главы региона на следующий год мы очень серьезно заявимся и в сфере производства молочной продукции, причем не только с инвестпроектами, которые на территории Самарской области будут реализованы".

"Золотая осень" продлится в Москве до 12 октября. Четыре дня сельхозпроизводители и представители научной школы региона будут обмениваться опытом с коллегами из других регионов, обсуждать перспективные направления развития отрасли и налаживать новые каналы сбыта продукции.