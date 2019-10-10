АО "Самаранефтегаз" объявило о проведении конкурса "Черное золото"

К участию в областном конкурсе "Черное золото" — на благо региона" на лучшее освещение темы социально-экономического партнерства, а также темы экологии и инноваций АО "Самаранефтегаз" приглашаются представители региональных СМИ.

Заявки на участие в конкурсе с указанием имени, названия средства массовой информации и номинации принимаются до 15 ноября 2019 года. К заявке необходимо приложить приложив копию материала или ссылку на него.

Представить на конкурс можно печатные материалы, публикации в электронных СМИ, теле- и радиосюжеты, которые выйдут до 30 ноября включительно. Материалы, принимаемые к рассмотрению, не должны быть обозначены как рекламные.

Номинации конкурса:

— Социальная ответственность бизнеса: о социально значимых и экологических проектах АО "Самаранефтегаз", реализованных на территории Самарской области.

— Инновации в бизнесе: о новых технологиях и технологических решениях, реализованных в сфере нефтедобычи на территории Самарской области.

— Лучшие в профессии: о людях, которые трудились или трудятся в АО "Самаранефтегаз" (ПО "Куйбышевнефть") или о трудовых династиях в нефтедобыче.

— Аналитические и информационные материалы, интервью с экспертами в рамках темы конкурса.

Заявки принимаются по электронной почте sng_pr@samng.rosneft.ru с пометкой "Конкурс".

Победители будут награждены дипломами и ценными подарками.

Награждение победителей состоится в декабре 2019 года.