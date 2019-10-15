Дмитрий Азаров провел встречу с послом Мексиканских Соединенных Штатов в РФ

Во вторник, 15 октября, в Самарскую область прибыла делегация Мексиканских Соединенных Штатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом госпожой Нормой Пенсадо, чтобы принять участие в проведении Дней мексиканской культуры с 15 по 18 октября.

В первый день пребывания в областной столице Норма Пенсадо и Дмитрий Азаров обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Он сообщил, что Самарская область входит в десятку крупнейших экономик субъектов РФ. "Уверен, что тот уровень товарооборота, который сегодня существует между Самарской областью и Мексикой, имеет потенциал значительного роста", - сказал губернатор.

По итогам первого полугодия 2019 года объем внешнеторгового оборота Самарской области с Мексиканскими Соединенными Штатами составил $11,1 млн, в том числе экспорт - $9,8 млн, импорт - $1,2 млн. Основным экспортируемым из Самарской области в Мексику товаром являются минеральные удобрения и продукция химической промышленности. Из Мексики в регион ввозятся оптические инструменты, каучук, резина, пластмасса и изделия из них.

"Дополнительный интерес к Мексике на территории региона возник в прошлом году благодаря ЧМ-2018 и зажигательной игре сборной Мексики здесь, на самарском стадионе", - отметил глава региона.

Госпожа Норма Пенсадо поблагодарила Дмитрия Азарова и его команду за высокую организацию игр мундиаля в Самаре. "Чемпионат мира помог всему миру раскрыть глаза и увидеть настоящую Россию. Думаю, что многие стереотипы были сломаны", - сказала Норма Пенсадо.

Посол подчеркнула, что Самарскому региону и Мексике нужно продолжать обмениваться опытом, а также совместно работать над развитием экономических связей - в частности, в аэрокосмической отрасли. "У нас большой потенциал для сотрудничества", - отметила госпожа посол.

Дмитрий Азаров выразил надежду на то, что Дни культуры Мексики в Самарской области создадут прочную основу для дальнейшего взаимодействия: "Мы вместе можем успешно потрудиться над тем, чтобы импульс взаимного интереса Самарской области и Мексики друг к другу был усилен и продолжен".

Стороны также обсудили перспективные проекты следующего года, когда Россия и Мексика будут отмечать 130-летие дипломатических отношений. Дмитрий Азаров подчеркнул, что по случаю этой даты между областью и Мексиканскими Соединенными Штатами можно будет организовать обмен творческими коллективами, объединениями, а также экспозициями музеев.

Глава региона предложил предоставить жителям региона возможность ознакомиться с виртуальными экскурсиями по музеям Мексики. Норма Пенсадо предложение поддержала и выразила уверенность в развитии двустороннего культурного сотрудничества.