Самарский производитель разбавлял комбикорм для домашней птицы мочевиной

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили крупную партию фальсифицированного подсолнечного шрота, сообщает пресс-служба ведомства.

В Управление поступила информация, что в произведенной компанией партии подсолнечного шрота в количестве 200 тонн обнаружено присутствие небелкового азота (мочевины), что свидетельствует о возможной фальсификации продукции.

При оформлении ветеринарных свидетельств в ГБУ "Самарское ветеринарное объединение" ООО "Гранд Холдинг" указал себя производителем данного товара, приложив сертификат соответствия. Однако в данном документе производителем выступает другое юридическое лицо - ООО "Самараагропромпереработка". В ходе проверки выяснилось, что поставленный подсолнечный шрот на площадке ООО "Самараагропромпереработка" не производился и не отгружался. Из этого следует, что ООО "Гранд Холдинг" фактически незаконно использовало сертификаты соответствия другого предприятия для выписки первичных сопроводительных ветеринарных документов.

"Таким образом, поставки подсолнечного шрота несоответствующего качества, производства ООО "Гранд Холдинг", создали не только угрозу безопасности для кормления сельскохозяйственной птицы, но и был использован в незаконных целях сертификат другого производителя", - уточняют в Россельхознадзоре.

Также при мониторинге ФГИС "Меркурий" с последующем выездом было установлено отсутствие по заявленному адресу производства продукции - базы ООО "Комбикорм", расположенной в пос. Смышляевка Волжского района.