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Губернатор Власть и политика

Три муниципалитета получат в кредит на реализацию социально значимых инвестпроектов более 70 млн рублей

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 октября, на заседании правительства Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, утверждено предоставление бюджетных кредитов трем муниципалитетам на реализацию социально значимых проектов. Такое решение принял областной кабинет министров.

Более 49 млн руб. будет выделено Сызрани на реконструкцию путепровода на улице Московской, ремонт дорог местного значения, капремонт образовательных учреждений и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного. Также средства будут направлены на софинансирование работ по реализации нацпроектов, в частности, по  строительству очистных сооружений.

Клявлинскому району будет выделено 14,3 млн рублей. Помимо рефинансирования ранее взятых обязательств, средства направят в том числе на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в осенне-зимний период этого и следующего года. Предложение было поддержано всеми участниками заседания.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что Клявлинский район в числе других муниципалитетов создал необходимые условия для реализации масштабного сельскохозяйственного проекта, который будет работать на экономику всего региона. Речь идет о проекте по строительству "ЭкоНива-АПК Холдинг" животноводческих ферм, часть из которых возведут на землях Клявлинского района. В регион холдинг вложит около 12 млрд рублей.

Губернатор предложил председателю правительства Виктору Кудряшову продумать механизмы для муниципалитетов, которые активно занимаются привлечением инвесторов, по компенсации расходов на эту работу, — например, межеванию земли.

Заемные средства в размере 11 млн руб. необходимы и Ставропольскому району для проектирования и строительства школы в селе Тимофеевка, капремонт школ и детских садов в селах Верхнее Санчелеево, Выселки, Васильевка и Александровка. Часть средств будет использована на погашение коммерческих кредитов, взятых предыдущим руководством района.

Члены областного правительства приняли решение о выделении необходимых средств муниципалитетам.

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