Дмитрий Азаров встретился с баскетболистами самарских клубов

Во вторник, 22 октября, Дмитрий Азаров встретился с представителями баскетбольной общественности областной столицы, а также принял участие в открытой тренировке баскетбольного клуба "Самара".

Руководитель области отметил, что в последние годы баскетбол в Самаре начал возрождаться. Это стало возможным, в том числе, благодаря системному подходу в работе по воспитанию собственных талантливых игроков.

"Мы стали выстраивать правильную пирамиду от простого вовлечения мальчишек и девчонок в занятия физкультурой и, в частности, баскетболом, до спорта высоких достижений, — отметил Дмитрий Азаров. — Эта пирамида уже привела нас и нашу основную команду к успеху, потому что баскетбольный клуб "Самара" в прошлом году стал чемпионом Суперлиги".

Напомним, в прошлом сезоне команда выиграла три финальных матча подряд и стала чемпионом Суперлиги. В финальной серии всухую (3:0) был обыгран питерский "Спартак".

"Я рад, что наша команда стала по-настоящему самарской, в ней много местных игроков", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе общения с игроками был затронут вопрос перехода команды в высший дивизион — единую лигу ВТБ. Губернатор отметил, что одного желания играть — мало, нужно побеждать. А для этого необходимо "вырастить своих игроков экстра-класса", убежден глава региона.

"Если мы не будем иметь основу в виде самарских воспитанников, то вряд ли нам придется говорить о серьезных достижениях, потому что нет у нас возможности тратить миллиарды на приобретение игроков", — сказал руководитель области.

Кроме того, необходимы соответствующие условия. "Здесь нужны серьезные ресурсы, в том числе современная спортивная инфраструктура, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы над этим работаем: завершаем строительство Дворца спорта в Самаре, привлекая средства федерального и регионального бюджетов, а также бизнеса".

Особо губернатор отметил работу по возрождению женской баскетбольной команды "Самара". Решение о создании было принято летом этого года по поручению главы региона. "Для нашего клуба это новый вызов, — отметил президент БК "Самара" Камо Погосян. — У клуба "Самара" есть большой опыт работы в мужском баскетболе. И мы постараемся, опираясь на него, добиться успеха и в женском".

Уже в сезоне 2019/2020 новое подразделение выступает в первенстве ДЮБЛ среди девушек и женской Суперлиге-2. "Очень правильно стартовать в новом формате", — уверен Дмитрий Азаров. Девушки, в свою очередь, заявили, что всерьез настроены добиваться "золотых" результатов.

Губернатор поблагодарил игроков и президента клуба за развитие баскетбольного движения не только в Самаре, но и на территории всего региона.