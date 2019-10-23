Дмитрий Азаров: "Срыв заседания гордумы Тольятти не имеет отношения к политике"

В среду, 23 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала ВАЗ-ТВ (Тольятти 24) резко раскритиковал работу депутатов тольяттинской думы.

Напомним, сегодня было сорвано заседание гордумы, вся фракция КПРФ вышла из зала.

Как заявил глава региона, из-за этого могут пострадать все 700 тыс. жителей Тольятти, так как дума должна была учесть дополнительные поступления в бюджет.

"Сегодня депутаты Тольятти должны были дополнительно учесть 240 млн рублей в бюджете, поступивших из регионального бюджета. Это средства на поддержку предпринимательства — 20 млн рублей, на строительство дорог — 152 млн рублей, завершение строительства детсада "Калина" — 3 млн рублей, строительство спорткомплексов "Акробат" и "Союз" — 20 млн рублей, детского сада "Ладушки" — 33 млн рублей, установку новых контейнеров для мусора — 4,8 млн рублей. А заседание сорвано, деньги не придут. У нас грандиозные планы по Тольятти, а что себе позволяют народные избранники? Это безответственная позиция депутатов! Я теперь как глава региона должен перенаправить средства в другой муниципалитет, где городская власть чувствует ответственность перед жителями, и депутаты губдумы будут настаивать на перераспределении средств. Но мы не можем так поступить", — заявил губернатор.

Он также напомнил, что 2020-й год был объявлен в регионе Годом Тольятти, и это означает, что городу будет оказано дополнительное внимание. "Я колоссальные усилия лично прилагаю, чтобы добиться финансирования важнейших для города проектов", - заявил губернатор.

Дмитрий Азаров считает сегодняшнюю ситуацию в гордуме Тольятти возмутительной. "Если депутаты не хотят работать, пусть сложат мандаты. Если они хотят делить собственность Кунеевского рынка,то пусть делят где-то еще. Никакой политики тут нет, это коммерческие разборки, в которых погрязла дума Тольятти, этот дележ имущества города. И это приводит к тому, что деятельность городского округа заблокирована, мы не можем достроить объекты, это никуда не годится. Хватит делить, надо приумножать и работать на благо людей", - призвал глава региона.