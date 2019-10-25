До старта конкурса "Лидеры России" осталось 48 часов

В воскресенье, 27 октября, в 12:00 заканчивается регистрация участников конкурса "Лидеры России 2020", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения, дающий возможность попасть в сообщество лидеров, которое определят будущее России.

Победителей ждут образовательные гранты в размере 1 млн рублей. Наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва.

Задания конкурса проверят участников на лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникации и влияние, внедрение изменений, инновационность и социальную ответственность.

Необходимо за оставшееся время, помимо регистрации на сайте "Лидеры России" записать и прикрепить к своим данным видеоинтервью.

Запись видеоинтервью

Видеоинтервью — первое задание заочного этапа "Лидеры России". За три минуты вы должны ответить на два вопроса:

Какова цель Вашего участия в Конкурсе? Ваше главное профессиональное достижение? Постарайтесь ответить на вопросы кратко, но аргументированно и структурированно. Жюри будет оценивать вашу мотивацию к участию в конкурсе и умение излагать мысли.

Основные требования к видеоинтервью:

Обязательно нужно ответить на оба вопроса. При записи видео нужно находиться в кадре. Ответ на оба вопроса должны быть в одном файле. Максимальная продолжительность — 3 минуты. Минимальной продолжительности нет. Видео должно быть в формате MP4, MOV или AVI, минимальное разрешение — 640×480.

"Самарская область всегда была признанной кузницей управленческих кадров, и сегодня мы должны в полной мере использовать позитивный потенциал конкурса. Очевидно, что цель меня и каждого участника "Лидеров России" — это непредвзятая оценка уровня собственных знаний, мощный, практический тренинг работы в стрессовой ситуации с сложными управлденчсекими задачами и, конечно, желание стать победителем и получить возможность повысить свои профессиональные навыки под наставничеством лучших управленцев России с возможностью стать полноправным членом их Команды. Призываю максимально эффективно использовать оставшиеся 48 часа, пройти регистрацию на сайте "Лидеры России", записать и приложить видеоинтервью", — отметил сопредседатель РШ ОНФ Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.