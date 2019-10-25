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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров назначен исполняющим полномочия секретаря "Единой России" в Самарской области

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначен исполняющим полномочия секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба партии. Решение о согласовании кандидатур исполняющих полномочия секретарей реготделений принял президиум генерального совета партии.

"Как вы знаете, в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов. Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки, мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем. Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус — от поселковых советов до Государственной Думы. Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов", — заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Кроме Дмитрия Азарова аналогичные должности в партии заняли еще 12 глав регионов.

"Решение, безусловно, ответственное и очень важное. Дмитрий Анатольевич Медведев это решение поддержал и поручил вам рассмотреть эти кадровые вопросы", — добавил Андрей Турчак.

Возглавлявшая самарское реготделение "Единой России" Екатерина Кузьмичева сложила полномочия по собственному желанию на прошлой неделе. Конференция по обновлению руководящих органов регионального отделения и выборов нового секретаря состоится в начале ноября.

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