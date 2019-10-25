Дмитрий Азаров провел встречу с официальной делегацией Российско-Германской Внешнеторговой палаты

В пятницу, 25 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с официальной делегацией Российско-Германской внешнеторговой палаты, которая находится в регионе с рабочим визитом. Стороны обсудили возможность расширения инвестиционного сотрудничества в сфере промышленности, туризма, образования, экологии и экономики.

Делегация Республики прибыла в Самарскую область в рамках проведения Российско-Германского форума, на котором руководители более 70 компаний, в том числе и немецких, обмениваются опытом и налаживают новые торгово-экономические связи.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества, как в экономических, так и гуманитарных сферах с Германией. Знаю, что в первой половине дня вы ознакомились с работой отдельных промышленных производств, изучали особенности ведения бизнеса и существующие специальные экономические режиме в ТОСЭР. Уверен, что коллеги рассказали и о режимах ОЭЗ, — обратился к членам делегации Дмитрий Азаров. — Благодаря тем уникальным преференциальным режимам, которые сегодня действуют на территории Самарской области, регион является очень удобной "точкой входа" для иностранного бизнеса на территорию России. Мы готовы снабдить вас дополнительной информацией, ответить на все вопросы, которые вас могут заинтересовать, предоставить вам дополнительные материалы, чтобы вы могли привлечь к ним внимание потенциальных партнеров из Германии".

Дмитрий Азаров также напомнил представителям официальной делегации о том, что в скором времени стартует работа по строительству крупнейшего в нашей стране инфраструктурного объекта — моста через Волгу, который станет частью международного автомобильного маршрута "Европа — Западный Китай". Этот объект позволит региону воспользоваться колоссальным потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия, откроет огромные возможности для интеграции на евразийском пространстве.

Среди членов делегации — партнер региона — компания Linde Group, известная всему миру своими решениями в сфере производства технических газов и инжиниринга. Именно Linde Group с 2018 года реализует проект по совместному производству аммиака с ПАО "КуйбышевАзот". При этом спустя всего лишь год совместным предприятием была произведена первая миллионная тонна аммиака. Этот показатель подтверждает, что производительность труда в ООО "Linde Азот Тольятти" в три раза выше, чем на других действующих российских установках аммиака.

"Самарская область и в Мюнхене, и в Linde Group имеет очень хорошую репутацию. Все коллеги, которые когда-то здесь работали, имели опыт сотрудничества с Самарской областью, имеют исключительно положительные впечатления. Мы возлагаем большие надежды на дальнейшее сотрудничество, у нас есть доверие к вашему региону, — сказал управляющий директор компании Linde Engineering Тильман Вайде. — Мы уже обсуждаем с вашей командой возможность реализации еще двух совместных проектов".

Cегодня в Самаре состоялось открытие головного российского офиса "Линде Инжиниринг Рус". Организация расположится в здании на углу улиц Вилоновской и Галактионовской, отреставрированном объекте культурного наследия регионального значения. Открытие интеллектуальной штаб-квартиры компании даст вторую жизнь одному из красивейших домой Самары, станет ярким пример развития исторического центра.

"Залогом принятия этого решения стало уже существующее сотрудничество между предприятием Самарской области и компанией "Линде", — отметил Дмитрий Азаров. — Регион наращивает инжиниринговые компетенции по уровню специалистов высшего образования, мы занимаем ведущие позиции в РФ и уверен, что для инжинирингового центра здесь подготовлена серьезная база".

Представители немецкой стороны выразили заинтересованность в реализации проектов в сфере образования и обсудили возможность совместного развития системы дуального обучения не только на базе вузов, но и среднеспециальных учебных заведений. Одним из вариантов обмена опытом в сфере образования может стать участие немецких команд в чемпионате по стандартам WorldSkills "Автопром 2020", проведение которого запланировано в регионе в следующем году.

Руководитель региона и представители ФРГ также обсудили сотрудничество в области экологии и переработки отходов. Дмитрий Азаров проинформировал, что сейчас по всей стране выстраивается новая рациональная система переработки отходов (как бытовых, так и промышленных) и их вторичного использования.

Губернатор отметил, что опыт немецких коллег в этом вопросе был бы полезен для Самарской области. Представители Российско-Германской Внешнеторговой палаты рассказали, что 21 ноября в Москве на базе палаты пройдет презентация новой немецкой платформы по переработке отходов и пригласили представителей Самарской области в числе первых ознакомиться с проектом, обсудить особенности развития системы.