Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного совета на тему здравоохранения

В четверг, 31 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения", который провел президент страны Владимир Путин в Светлогорске (Калининградская обл.). Руководители федеральных ведомств, министерств, медицинских учреждений совместно с главами субъектов обсудили проблемы и перспективы развития отрасли.

Участники были разделены на несколько рабочих групп, каждая посвящена определенной теме. Дмитрий Азаров работал в одной из самых сложных групп, освященной развитию первичной медицинской помощи. Именно этому направлению уделяет особое внимание глава государства Владимир Путин.

Напомним, что в августе этого года президент заявил о необходимости модернизации первичного звена здравоохранения: "Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам‑специалистам и их нехватку. Медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные способы их решения. — сказал тогда Владимир Путин. — Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, чётко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней".

По итогам совещания глава государства поручил Правительству РФ подготовить перечень основных принципов модернизации первичного звена здравоохранения, определить источники и объемы финансирования региональных программ и аспекты совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников.

Сегодня в ходе встречи с общественностью, которая предваряла итоговое заседание Госсовета, Владимир Путин также уделил внимание вопросу развития первичного звена. Глава государства отметил, что те средства, которые выделяются на первичное звено в рамках национального проекта "Здравоохранение", — а это 237 млрд руб. — "явно недостаточно". В ходе встречи общественники предложили ряд мер по повышению эффективности работы первичного звена, предлагались даже варианты его реформирования.

В рамках рабочих групп главы регионов совместно с членами Правительства РФ и руководством федерального Минздрава обсуждали перечень вопросов, которые требуют незамедлительного решения, делились передовыми практиками и предварительными результатами первого года реализации нацпроекта "Здравоохранение", реализуемого по инициативе президента страны.

Абсолютное большинство глав субъектов РФ подчеркнули, что в первую очередь необходимо работать над улучшением первичного звена здравоохранения, а именно — над дефицитом кадров, увеличением доступности поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах, повышением качества медицинских услуг и увеличением заработной платы сотрудникам отрасли.

"Здравоохранение — это тема, которая крайне актуальна для абсолютного большинства жителей России и Самарской области, — отметил Губернатор. — Неслучайно была выбрана группа именно первичного звена, здесь мы фиксируем наибольшее недовольство людей".



Открывая заседание, президент отметил, что в области здравоохранения за последнее время сделано немало, подтверждение этому — рост продолжительности жизни населения. Так, если в 2014 году продолжительность жизни составляла 70,9 лет, то на август этого года она возросла до 73,6 лет. "Все наши достижения — подтверждение того, что мы способны и вместе с тем обязаны сделать больше", — подчеркнул Владимир Путин.

"Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену, значит, есть необходимость серьезно усилить работу обозначенного направления", — сказал президент.

Владимир Путин напомнил, что, начиная с августа, руководство страны провело целый цикл совещаний, в ходе которых был определен перечень проблем, имеющих первостепенное значение для людей. "По итогам совещаний и на основе поручений, которые были даны мною Правительству, были утверждены принципы модернизации первичного звена, на их основе субъекты РФ должны до 10 января следующего года разработать свои, региональные программы, и до 1 июля их принять", — поручил глава государства.

"Первичное звено, по сути своей, самое близкое к людям, крайне важное для них. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы, и в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным", — подчеркнул президент страны.

Владимир Путин также напомнил, что доктора, средний медперсонал — это люди, на которых лежит огромная ответственность за здоровье каждого человека, а значит — всего народа. "Создание условий для достойного исполнения их врачебного долга — это, безусловно, наша общая важнейшая задача", — акцентировал внимание президент.

Для того, чтобы достичь поставленных целей, Правительство предусмотрело дополнительное финансирование: на 2020–2022 гг. предусмотрено 150 млрд руб. дополнительных средств — по 50 млрд в год. При этом глава государства подчеркнул, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть и скорректирован.

Самарская область уже проводит активную работу в этом направлении: в разработке региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения участвуют не только местные специалисты, к этой работе подключились эксперты со всей страны — участники программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Напомним, что резервисты на прошлой неделе проходили практику в регионе и высказали ряд идей по модернизации отрасли.

"Работу по оптимизации первичного звена мы уже начали. У нас создана рабочая группа, мы сегодня проводим глубокий социологический анализ проблем, в ходе которого выявили, что у людей наибольшее количество жалоб и претензий именно к первичному звену. — сказал Дмитрий Азаров. — Это большая работа, которая должна быть закончена к концу года для того, чтобы проект региональной программы по первичному звену был подготовлен в срок".

Многое за год в регионе сделано благодаря национальному проекту "Здравоохранение": в 2019 г. в области возводится 14 ФАПов, в 2020 г. система пополнится еще 18 ФАПами. Кроме того, в сельские районы поставлены 20 высокопроходимых автомобилей "Нива" для доставки пожилых граждан до медучреждений. Ведется работа по оптимизации во всех ЛПУ процедуры прохождения диспансеризации и профилактических осмотров с использованием принципов "Бережливого производства". Внедряются электронные сервисы по записи граждан на прохождение осмотров, по дооснащению детских поликлинических отделений современным оборудованием: до конца года будет закуплено 30 единиц оборудования для 14-ти детских поликлинических отделений.

Особое внимание регион уделяет обеспечению медучреждений высококвалифицированными медицинскими кадрами. В этом году на целевое обучение в СамГМУ принято по программам специалитета 256 человек, что на 40% больше, чем в 2018 году, и 238 человек – по программам ординатуры. Дополнительно за счет средств областного бюджета принято на обучение еще 53 специалиста. До конца года планируется трудоустроить более 200 молодых врачей после завершения целевой подготовки в ординатуре и около 200 после аккредитации. По состоянию на 1 октября в первичное звено уже пришли 88 врачей и 51 человек среднего медперсонала, а также 111 фельдшеров и 10 врачей в скорую медицинскую помощь. Дмитрий Азаров отметил, что для достижения по-настоящему прорывных результатов необходимо принять и другие меры.

При модернизации первичного звена губернатор предложил уделить пристальное внимание ремонту и укреплению материально-технической базы поликлиник. "Строятся новые поликлиники, и они вызывают зачастую восторг у жителей территорий, но нам крайне важно привести в порядок те поликлинические отделения, которые уже существуют", — пояснил Дмитрий Азаров.

Глава региона также рассказал о том, что в рамках работы по группам поднимались вопросы, связанные со строительством новых ФАПов, офисов врачей общей практики, подготовкой кадров и закреплением специалистов. Особо актуальна и тема выстраивания системы оплаты труда.

"Те средства, которые будут дополнительно предоставлены на укрепление материально-технической базы и содержание лечебных учреждений, позволят региональному бюджету в большой степени участвовать в обеспечении ресурсами фонда заработной платы. — подчеркнул глава региона.

Напомним, что Самарская область — один из немногих субъектов, кто предусматривает в бюджете средства на оплату труда для работников отрасли. "Мы такое решение приняли в этом году: более 800 млн рублей направили в фонд заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу. Мы будем эту практику и в последующие годы применять".

Предложения Самарской области коснулись и цифровизации отрасли. В частности, дальнейшего развития электронного документооборота между лечебными учреждениями и развития телемедицинских консультаций, дистанционного мониторинга состояния здоровья больных хроническими неинфекционными заболеваниями, такими, как гипертония, аритмия и сахарный диабет, дистанционной передачи и расшифровки электрокардиограмм.

Подводя итоги работы в ходе президиума, глава региона подчеркнул, что такой формат работы очень результативен. "Это формат глубокого погружения в проблематику, работы с экспертами, министрами, работа одной командой позволяет выработать действительно эффективные решения для развития отрасли, тем более это важно, поскольку здравоохранение — это то, что касается каждого гражданина РФ, каждого жителя на планете. — отметил Дмитрий Азаров. — Очень важно то, что мы сегодня вместе с Правительством пришли к единому пониманию необходимости дополнительного финансирования первичного звена".