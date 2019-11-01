Самарская область вошла в ТОП-10 по научно-техническому развитию

Согласно исследованию универсального рейтингового агентства "РИА Рейтинг", Самарская область вошла в ТОП-10 регионы по индексу научно-технического развития. По данным аналитиков, на регионы, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 62% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2018 года.

Для анализа эксперты использовали показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. При составлении рейтинга имело значение наличие достаточной материальной базы, которая является фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

"Развитие научно-технологического потенциала региона — процесс достаточно длительный и трудоемкий, требующий финансовых вложений и создания соответствующей инфраструктуры, — комментирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В Самарской области уже создана необходимая инфраструктура. И более того, наши площадки признаны независимыми экспертами одними из лучших в стране".

В сентябре Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги V Национального рейтинга инновационных площадок 2019 года. Расположенная на территории Самарской области "Жигулевская долина" вошла в тройку лидеров списка, в котором представлены 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов. Расположенный на территории региона технопарк "Жигулевская долина" по сравнению с прошлым годом поднялся на четыре позиции. Тольяттинская инновационная площадка была признана лучшей по показателю "Наличие благоприятных условий для резидентов", а также заняла третье место по суб-индексу S4 ("Инвестиционная привлекательность технопарка") и показателю "Обеспеченность резидентов технопарка услугами".

Это говорит о том, что технопарк уходит от дотационной модели управления, становясь все более эффективным и привлекательным для частных инвесторов. Тем более, что в Тольятти, где находится технопарк, расположена особая экономическая зона, которая вошла в десятку лучших инвестплощадок страны, заняв в этом году в списке восьмое место. По рейтинговой шкале ОЭЗ "Тольятти" был присвоен наивысший статус АА — парки, максимально привлекательные для инвесторов.

Работа с инвесторами в Самарской области идет на всех этапах — от стартапа до реального бизнес-проекта. Акселерационную программу для стартапов, аккредитованную Фондом содействия инноваций, в регионе предлагает компания развития инноваций YellowRockets. Кроме того, центром генерирования идей, в том числе для стартапов, являются вузы. В октябре в трех самарских университетах открылись "Точки кипения". Эти центры созданы по инициативе Агентства стратегических инициатив в СГЭУ, СНИУ и ТГУ. Они объединят представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ.

Центры в вузах должны стать площадками для апробации новых моделей обучения, обмена лучшими образовательными практиками между вузами, приобретения студентами новых профессиональных навыков. В свою очередь, студенты смогут получать индивидуальные рекомендации по дальнейшему развитию, не покидая свои регионы. А университеты, в том числе с помощью "Точек кипения", могут стать центрами городской и региональной агломерации, задавая новые стандарты формирования городской среды, системы инноваций и технологий.