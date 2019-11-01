Судья Михаил Бурцев, фигурировавший в истории с получением денег за УДО, подал заявление о прекращении полномочий

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В пятницу, 1 ноября, состоится заседание Квалификационной коллегии судей Самарской области, на котором одним из вопросов планируется рассмотрение письменного заявления судьи Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева о прекращении полномочий судьи по п.п. 1 п. 1 ст. 14 закона РФ "О статусе судей в РФ". Об этом сообщается на официальном сайте ККС Самарской области.