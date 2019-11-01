ККС удовлетворила заявление судьи Михаила Бурцева о прекращении полномочий

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В пятницу, 1 ноября, Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила письменное заявление судьи Волжского райсуда Михаила Бурцева о прекращении полномочий судьи по п.п. 1 п. 1 ст. 14 закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации". Об этом сообщается на официальном сайте коллегии.