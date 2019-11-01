Минпромторг РФ поддержал предложения региона по подготовке к юбилею выпуска первого автомобиля ВАЗ

В пятницу, 1 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании рабочей группы по вопросу подготовки и проведения празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Участники заседания обсудили, как реализуется план мероприятий, который был утвержден председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым весной этого года.

Напомним, после назначения губернатором Дмитрий Азаров практически сразу приступил к работе по обоснованию мероприятий плана, поиску источников финансирования для каждого объекта. Была проделана огромная работа по подготовке необходимой документации, в том числе, по строительству социальных объектов, благоустройству территорий. Удалось добиться и поддержки от федерального центра, а также найти источники финансирования по целому ряду объектов.

Глава региона подчеркнул, что сегодня Тольятти является лидером экономического роста региона: в городе открываются новые производства, создаются рабочие места, благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории, строятся социальные объекты.

"Подготовка к 50-летию выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ является для нас одним из приоритетов", — отметил губернатор. По решению Дмитрия Азарова 2020-й год объявлен в Самарской области годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Автоград в юбилейный год получит дополнительные средства из областной казны.

Глава региона отметил, что каждый пункт плана мероприятий был предварительно обсужден с городским сообществом и получил поддержку со стороны жителей Автограда.

Целый ряд принятых ранее решений уже претворяется в жизнь. Так, в Тольятти завершается строительство двух поликлиник, легкоатлетического манежа, выставочного зала со сквером. Строится ФОК "Союз" для СДЮСШОР № 8, начинается возведение спорткомплекса "Акробат" для СДЮШОР № 9.

Кроме того, в следующем году начнется строительство школы на 1600 учеников, объявлен конкурс на проектирование еще одного учреждения на 630 мест. Для самых юных жителей Тольятти уже в этом году запланировано введение в эксплуатацию трех новых детских садов.

Серьезный импульс экономическому развитию даст мост через Волгу и дорога, которая будет построена в обход Тольятти в рамках международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на софинансирование объекта. Еще одно важное соглашение, подписанное с РЖД по строительству железнодорожной ветки до ОЭЗ "Тольятти", также будет способствовать привлечению отечественных и зарубежных инвесторов на площадку, а значит — созданию новых рабочих мест.

"Таких преобразований в Автограде не было очень давно. Претворить их в жизнь нам позволяют национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным", — отметил Дмитрий Азаров.

Особое внимание участников рабочей группы глава региона обратил на необходимость дополнительного финансирования реконструкции набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти и муниципального театра "Колесо". Кроме того, поддержка на федеральном уровне требуется для проведения чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia "АВТОПРОМ-2020". Все предложения, выдвинутые Дмитрием Азаровым, были поддержаны руководством Минпромторга России.

Губернатор выразил надежду в том, что юбилей предприятия, которое на протяжении пяти десятилетий является гордостью всей страны, вместе с тольяттинцами отпразднует и вся Россия.