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Губернатор Власть и политика

Минпромторг РФ поддержал предложения региона по подготовке к юбилею выпуска первого автомобиля ВАЗ

МОСКВА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании рабочей группы по вопросу подготовки и проведения празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Фото: samregion.ru

Участники заседания обсудили, как реализуется план мероприятий, который был утвержден председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым весной этого года.

Напомним, после назначения губернатором Дмитрий Азаров практически сразу приступил к работе по обоснованию мероприятий плана, поиску источников финансирования для каждого объекта. Была проделана огромная работа по подготовке необходимой документации, в том числе, по строительству социальных объектов, благоустройству территорий. Удалось добиться и поддержки от федерального центра, а также найти источники финансирования по целому ряду объектов.

Глава региона подчеркнул, что сегодня Тольятти является лидером экономического роста региона: в городе открываются новые производства, создаются рабочие места, благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории, строятся социальные объекты.

"Подготовка к 50-летию выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ является для нас одним из приоритетов", — отметил губернатор. По решению Дмитрия Азарова 2020-й год объявлен в Самарской области годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Автоград в юбилейный год получит дополнительные средства из областной казны.

Глава региона отметил, что каждый пункт плана мероприятий был предварительно обсужден с городским сообществом и получил поддержку со стороны жителей Автограда.

Целый ряд принятых ранее решений уже претворяется в жизнь. Так, в Тольятти завершается строительство двух поликлиник, легкоатлетического манежа, выставочного зала со сквером. Строится ФОК "Союз" для СДЮСШОР № 8, начинается возведение спорткомплекса "Акробат" для СДЮШОР № 9.

Кроме того, в следующем году начнется строительство школы на 1600 учеников, объявлен конкурс на проектирование еще одного учреждения на 630 мест. Для самых юных жителей Тольятти уже в этом году запланировано введение в эксплуатацию трех новых детских садов.

Серьезный импульс экономическому развитию даст мост через Волгу и дорога, которая будет построена в обход Тольятти в рамках международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на софинансирование объекта. Еще одно важное соглашение, подписанное с РЖД по строительству железнодорожной ветки до ОЭЗ "Тольятти", также будет способствовать привлечению отечественных и зарубежных инвесторов на площадку, а значит — созданию новых рабочих мест.

"Таких преобразований в Автограде не было очень давно. Претворить их в жизнь нам позволяют национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным", — отметил Дмитрий Азаров.

Особое внимание участников рабочей группы глава региона обратил на необходимость дополнительного финансирования реконструкции набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти и муниципального театра "Колесо". Кроме того, поддержка на федеральном уровне требуется для проведения чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia "АВТОПРОМ-2020". Все предложения, выдвинутые Дмитрием Азаровым, были поддержаны руководством Минпромторга России.

Губернатор выразил надежду в том, что юбилей предприятия, которое на протяжении пяти десятилетий является гордостью всей страны, вместе с тольяттинцами отпразднует и вся Россия.

ПАО "АвтоВАЗ" является ключевым предприятием для Самарской области и всей страны, обеспечивая около 25% производства автомобилей. Доля компании на автомобильном рынке сегодня составляет 21%. В этом году начаты продажи Lada Vesta Sport, новой двухтопливной модели Lada Largus CNG, универсала Lada Granta Cross, Lada Xray Cross с автоматической трансмиссией.

В рамках заключенного в декабре 2018 года специального инвестиционного контракта будет разработано 7 новых моделей бренда Lada с целевым объемом инвестиций 70 млрд рублей.

АвтоВАЗ принял на себя обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.

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