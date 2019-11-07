Дмитрий Азаров посетил музей Парада Памяти 7 ноября 1941 года

В четверг, 7 ноября, в день проведения Парада Памяти, посвященного военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной, депутатом Госдумы Александром Хинштейном, председателем гордумы Алексеем Дегтевым и ветеранами посетил музей Парада Памяти.

Напомним, что музей был открыт в Самарской техническом лицее в 2011 году — именно тогда в областной столице прошел первый Парад Памяти. В экспозиции музея — документы и фотографии, повествующие о подготовке и проведении Парада, коллекция оружия и моделей авиации и боевой техники того времени, образцы военной формы периода ВОВ.

"В прошлом году более 800 школьников из города и области побывали на экскурсиях в нашем музее, для них проведено более 100 экскурсий, — рассказал Игорь Бочков. — Актив музея занимается поисковой деятельностью, устанавливает связи с участниками Парада и их родственниками. Особо значимым для сохранения памяти наших бойцов является участие наших лицеистов в вахтах памяти в Волгоградской области. Уже 8-й раз наши поисковики, наши ребята, участвовали в розыске и поднятии солдат, павших в Сталинградской битве. Останки бойцов часто пересылали родственникам".

Глава региона поблагодарил ребят и руководство лицея за работу по сохранению великой истории нашего народа. Он отметил, что участие в поисковых работах, забота о ветеранах, сохранение памяти о боевых подвигах земляков очень важно для нынешних и будущих поколений.

"Я очень рад, что музей, который мы когда-то вместе задумали и создали, живет и развивается. Все новые и новые бойцы приходят в этот музей, чтобы нести здесь свою вахту, чтобы передавать знания о героической истории нашей страны, о подвиге нашего народа все новым и новым поколениям самарцев, — обратился Дмитрий Азаров к музейному активу. — Мы должны сделать все, чтобы подвиг нашего народа не меркнул с течением лет. И мы обязаны пронести эту память ради мирной жизни, ради подвига всех павших героев, ради того, чтобы мировая война никогда не повторилась в истории человечества".

По окончании экскурсии ветераны за чаем обсудили с главой региона предложения по проведению юбилейного года Великой Победы. Дмитрий Азаров рассказал героям о работе по восстановлению и ремонту воинских мемориалов, мерах поддержки для наших самых заслуженных земляков.