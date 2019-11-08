В Самаре впервые состоялось выездное заседание двух комитетов Совета Федерации

В пятницу, 8 ноября, в Самаре состоялось выездное заседание комитетов Совета Федерации по международным делам и экономической политике, на котором обсуждалось сотрудничество Самарской области с разными странами. В работе комитетов принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Отметим, что выездное заседание сразу двух комитетов СовФеда, посвященное конкретному региону, состоялось впервые. Участники встречи обсудили проблемы, которые препятствуют наиболее динамичному развитию внешних торгово-экономических связей Самарской области и высказали ряд предложений по их устранению.

Напомним, решение о проведении выездного заседания, полностью посвященного нашему региону, было принято по результатам проведения Дней Самарской области в Совете Федерации, прошедших в апреле.

Перед началом работы Дмитрий Азаров поблагодарил коллег за участие в Параде Памяти, который по традиции прошел в Самаре 7 ноября и был посвящен параду 1941 года. Масштабная историческая реконструкция произвела большое впечатление на сенаторов и гостей из других регионов страны.

Дмитрий Азаров подчеркнул: правительство Самарской области уделяет серьезное внимание развитию международного сотрудничества в самых разных сферах — не только торгово-экономической, но и научно-образовательной, социокультурной. Очень многое для развития культурных связей региону подарил 2018 год, когда Самара принимала матчи чемпионата мира по футболу.

"Во время чемпионата к нам в регион приехали представили 140 государств, в том числе посольств и дипломатических миссий. Мы эти контакты продолжаем. Многие дипломаты, посетившие чемпионат, в прошлом году также побывали и на Параде Памяти", — рассказал губернатор.

Совсем недавно в Самарской области прошли Дни культуры Мексики. "Мы стремимся поддерживать уже наработанные связи и развивать новые, — отметил Дмитрий Азаров. — Так, например, в этом году мы серьезно продвинулись во взаимодействии с Республикой Словения".

Совсем недавно наш регион в ходе государственного визита президента Владимира Путина в Венгрию подписал соглашение о сотрудничестве с регионом Дьер-Мошон-Шопрон. Также область как приграничный регион активно развивает сотрудничество с Казахстаном.

Еще одно важное направление работы — развитие сотрудничества со странами исламского мира. В конце сентября в Самарской области прошли Волжский инвестиционный саммит и первый в России Всемирный день халяль. Активно выстраивается сотрудничество со странами, входящими в "шанхайскую восьмерку".

Председатель комитета по экономической политике СовФеда Андрей Кутепов акцентировал внимание участников заседания на торгово-экономических показателях региона, а также на реализации в области нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, Самарская область занимает одно из ведущих мест среди регионов Российской Федерации по объемам внешней торговли, имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем со 100 странами мира. Основные торговые партнеры: КНР, Украина, США, Казахстан, Германия, Турция.

Андрей Кутепов заметил: "На данный момент для нас главное — обеспечить совместное решение проблемных вопросов, которые создают риски неисполнения национальных проектов и препятствуют динамичному социально-экономическому росту регионов".

Одной из таких проблем председатель комитета назвал отсутствие методики расчета показателей исполнения федеральных проектов по экспорту, что не позволяет оперативно контролировать степень достижения целей нацпроекта.

Дмитрий Азаров предложил коллегам из СовФеда изучить разработанную регионом совместно с Федеральным казначейством систему мониторинга показателей нацпроектов. Опыт Самарского региона уже был представлен на уровне ПФО и правительства страны и получил положительную оценку. В перспективе наработки нашего региона могут лечь в основу создания системы мониторинга за ходом реализации нацпроектов в РФ.

По итогам заседания Андрей Кутепов предложил уже на следующей неделе оформить все предложения правительства Самарской области документально для того, чтобы члены комитета Совета Федерации обсудили их с профильными федеральными министерствами.