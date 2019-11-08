Медали "За спасение жизни" получили четыре школьника Самарской области

В пятницу, 8 ноября, в самарской школе № 132 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и член Совета Федерации РФ от региона Сергей Мамедов вручили детям-героям медали Общероссийской общественной организации спасателей "За спасение жизни".

Антон Косырев — ученик 7-го класса сызранской школы № 30. В июне 2019 года, отдыхая с родителями в Сочи на пляже Лазаревского района, юноша спас тонущего мальчика восьми лет, который не мог самостоятельно выплыть на берег, а взрослые не обратили на это внимания.

"Мальчику было лет 6-7 на вид. Он был в спасательном жилете, который мешал ему грести руками. Течение его уносило все дальше. Времени на раздумья у меня не было, прыгнул в воду и поплыл", — вспоминает юный герой.

Антон любит спорт, интересуется программированием, хорошо учится, посещает секцию по плаванию, в будущем хочет стать учителем физики. О поступке Антона Косырева общественности рассказали средства массовой информации. Оргкомитет акции проверил факты, выслушал свидетелей и принял решение наградить героя. Сам Антон себя героем не считает. "Это же мой первый поступок. Вот когда спасу больше людей, тогда посмотрим", — скромно говорит юноша.

Троих ребят из поселка Майский Пестравского района — Ваню Бурмистрова, Виталю Полосина и Лешу Пермякова — награда искала около года. 27 октября 2018 года они столкнулись с экстремальной ситуацией во время рыбалки. Женщина поскользнулась на перекидном мостике через реку и упала в воду. Ребята мгновенно отреагировали на призыв о помощи, бросились в ледяную реку и спасли женщину, оказавшейся матерью семерых детей. Все они также получили медали "За спасение жизни".

"Еще вчера мы чествовали героев и поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, — отметил глава региона. — И я вижу связь времён и поколений в том, что сегодня мы отмечаем ребят, которые совершили поступок. Да, возможно, это еще не подвиг, но это точно первый шаг на пути к чести, славе, жизни, за которую будет не стыдно смотреть в глаза людям".

Найти героев и вручить им заслуженные награды стало возможным благодаря Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту "Дети-герои", который реализуется по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации при поддержке МВД РФ, федерального министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Госкорпорации "Роскосмос", а также общественные и волонтерские организации. В этом году к реализации проекта также подключилась Росгвардия.

Член СовФеда от Самарской области Сергей Мамедов передал юным героям слова благодарности от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко: "Она просила каждому из вас сказать огромное спасибо".

"Хочу сказать вам: так держать! Сегодня вы пример для тысяч своих сверстников и многих людей, которые гораздо старше вас. Это большая честь и высокая ответственность. Я рассчитываю на вас, на вас надеется вся наша страна. Вы и есть будущее России!" — отметил губернатор.

Также в этот день в торжественной обстановке к присяге привели новых юнармейцев из числа учеников школы № 132.