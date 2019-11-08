Сотрудники полиции региона отметили профессиональный праздник

В пятницу, 8 ноября, в Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное празднование Дня сотрудника органов внутренних дел. В зале собрались сотрудники уголовного розыска, наркополицейские, военные врачи, участковые уполномоченные и ветераны силовых структур, их поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил правоохранителей за благородный и самоотверженный труд. "Чтобы не случилось, первостепенным для вас остается главенство закона и защита интересов человека. Да, не каждый день вы слышите слова благодарности. Но если у гражданина случилась беда, он в первую очередь обращается к сотруднику органов внутренних дел и всегда находит помощь и поддержку", — отметил губернатор.

Работа областной полиции идет в непрерывном взаимодействии с властями региона. "Вместе с вами мы оказываем реальную помощь жителям губернии. Сбережение народа — это главная задача, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин. Сотрудники ГУ МВД активно включились в эту работу", — сказал Дмитрий Азаров.

Начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников поблагодарил губернатора за внимание к работе правоохранительных органов. "Мы стараемся сделать все, чтобы наша совместная работа была направлена во благо жителей Самарской области, — отметил руководитель главка. — Правительство региона прекрасно понимает цели и задачи силовых структур и оказывает серьезную поддержку в обновлении помещений, приобретении современной техники и поощрении личного состава".

Медалью "За отличие в охране общественного порядка" были отмечены сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков — заместитель начальника управления Вячеслав Копылов и заместитель начальника отдела управления Игорь Верховский. Звание "Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области" присвоено начальнику межмуниципального управления МВД "Сызранское" Андрею Гусарову. Заслуженным артистом Самарской области признан дирижер оркестра культурного центра ГУ МВД Владимир Гузиев.

Ряд сотрудников получили почетные грамоты за прохождение службы на Северном Кавказе — начальник госпиталя Александр Борисенко, старший оперуполномоченный ОП № 8 по Самаре Рамиль Гараев, оперативный дежурный ОМВД по Челно-Вершинскому району Алексей Панфилов.

Благодарностью губернатора поощрены инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД по городу Тольятти Юрий Трофимов и старший участковый ОМВД по Приволжскому району Сергей Шишин.

После награждения всех участников собрания ждал праздничный концерт.