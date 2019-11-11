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Губернатор Власть и политика

Советникам губернатора оплатят расходы на командировки в другие регионы

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес поправки в положение, регулирующее деятельность его советников и помощников.

Согласно внесенным изменениям, общественным советникам (консультантам) теперь будут компенсировать расходы на проезд в другие субъекты РФ и на проживание там, если это связано с исполнением функций советников.

Ранее речь шла только о компенсации расходов на проезд до Самарской области и проживание в ней для советников, не живущих в регионе.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства области, в настоящее время у Дмитрия Азарова четыре советника — Людмила Горожанина, Ирина Скупова, Светлана Дроздова и Виктор Кузнецов.

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