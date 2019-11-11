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Губернатор Власть и политика

Константин Титов награжден Почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров подписал постановление о награждении Почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" заслуженного экономиста РФ, бывшего главу региона Константина Титова.

Зампредседателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов удостоился такой чести за значительный вклад в социально-экономическое развитие губернии, говорится в постановлении.

В соответствии с постановлением о наградах департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области Константину Титову будет также выплачено единовременное денежное вознаграждение в сумме 125 тыс. руб. за счет областного бюджета.

Титов Константин Алексеевич — российский политический деятель, губернатор Самарской области (глава администрации) в 1991–2007 гг., заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.

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