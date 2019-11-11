Константин Титов награжден Почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

Дмитрий Азаров подписал постановление о награждении Почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" заслуженного экономиста РФ, бывшего главу региона Константина Титова.

Зампредседателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов удостоился такой чести за значительный вклад в социально-экономическое развитие губернии, говорится в постановлении.

В соответствии с постановлением о наградах департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области Константину Титову будет также выплачено единовременное денежное вознаграждение в сумме 125 тыс. руб. за счет областного бюджета.