Дмитрий Азаров: До конца года нужно запустить транспортный поток по Фрунзенскому мосту

Во вторник, 12 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре.

Открытия новой шестиполосной дороги длиной в 2,67 км, которая включает в себя транспортные развязки, мосты через озеро Банное и реку Самару, с нетерпением ждут жители города.

На сегодняшний день здесь уже завершены строительство искусственных сооружений, укладка финишного слоя асфальта на основном ходе автомагистрали, наносится разметка. На Фрунзенском мосту ведутся окраска барьерных блоков, устройство архитектурного освещения, аэро- и судоходной сигнализации.

Уже в начале декабря сталежелезобетонные конструкции будут проходить финальные испытания на соответствие техническим требованиям. "Они будут проводиться с использованием грузового тяжеловесного транспорта, - объяснил процедуру главный инженер подрядной организации Алексей Атылин. - Порядка 25 машин будут полностью нагружены и выставлены на мосту".

Готовность развязок со стороны улицы Шоссейной практически стопроцентная. Сейчас идет установка шумозащитных экранов, опор освещения. Со стороны областного центра на улицах Степана Разина и Молодогвардейской, а также на Хлебной площади работы еще продолжаются: перекладываются инженерные коммуникации на улицах Крупской и Чапаевской, а также на съездах транспортной развязки от ул. Фрунзе до ул. Молодогвардейской, которые откроются в 2020 году.

Как рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, строительство участка дороги, соединяющего один из съездов с моста с улицей Самарской, позволит полностью разгрузить историческую часть города.

"Мы уберем основной транспортный поток с улицы Фрунзе. В этом случае у нас основной выезд с мостового перехода будет на Самарскую улицу. Готовы начать работы на этом участке уже в марте следующего года, если будут приняты соответствующие поправки в областной бюджет", - отметил министр.

Начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем Кудашев поддержал это предложение: "Надо понимать, что на сегодняшний момент довольно-таки большой поток транспорта планируется по улице Фрунзе, которая может с ним и не справиться". Поэтому так важно как можно раньше завершить строительство всех съездов и примыканий.

Иван Пивкин пояснил, что после проведения всех технических испытаний и получения положительных заключений о соответствии нормам и требованиям по мосту будет открыто рабочее движение. "В ближайшее время проверку начнет Ростехнадзор, - отметил Иван Пивкин. - Мы договорились с подрядчиком, что в ближайшее время они подготовят необходимую документацию и направят в контрольно-надзорное ведомство".

"Здесь нужна полная мобилизация усилий, - обратился глава региона к министру транспорта региона и сотрудникам подрядной организации. - До конца года нужно запустить транспортный поток".

Руководитель регионального минтранса отметил, что в этом году движение будет осуществляться только по мосту с выходом на улицу Фрунзе. Это разгрузит существующий мост по улице Главной.

Губернатор поручил разработать схему движения, чтобы делить потоки транспорта. "Уже в этом году нужно продумать установку специальных табло, которые бы при подъезде к мосту показывали водителю дорожную ситуацию: загруженность, пробки, сколько времени ему потребуется на проезд, - отметил Дмитрий Азаров. - Отдельно должна быть отработана схема движения пассажирского транспорта. К моменту открытия движения мы это должны четко себе представлять, поэтому все нужно продумать заранее".

Дмитрий Азаров напомнил, что на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, Самарская область получит дополнительное финансирование. Это стало возможным благодаря системной работе правительства региона и лично губернатора по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры, защите интересов губернии на федеральном уровне.

Правительством России 8 ноября подписано постановление о выделении региону 1,782 млрд рублей. "Самарская область получила самую крупную сумму среди других регионов страны. Мы нашли аргументы и добились дополнительного выделения средств. Теперь все зависит от вас: если работы не выполним в срок, рассчитывать на такое финансирование невозможно", - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к подрядчику.

Из общей суммы порядка 1 млрд руб. будет направлено на начало реализации второго этапа строительства мостового перехода "Фрунзенский". Проектом предусмотрено строительство магистральной трассы общегородского значения от улицы Шоссейной до границы Самары, протяженностью 7,8 км, срок строительства - три года, конкурс на выполнение работ уже включен в план-график.

Дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара - Волгоград, а также обеспечит транспортную доступность микрорайона Южный город и Новокуйбышевска.

Кроме того, часть средств будет направлена на реконструкцию мостового перехода моста через реку Сок, продолжение ремонтных работ на автомобильной дороги Тольятти - Ягодное в Ставропольском районе, а также на капитальный ремонт еще трех мостовых переходов.

"Нам необходимо подумать, как обеспечить связанность всех мостовых переходов Самары, чтобы мосты по улице Главной, Фрунзенский, Южный и по проспекту Кирова работали как единая система", - отметил Дмитрий Азаров и поручил минтрансу региона проработать этот вопрос совестно с администрацией областного центра.

"Как только дорога пройдет до Южного моста, Запанской район получит колоссальный импульс для роста и экономического развития. Это важная задача, которую нам предстоит решить в ближайшей перспективе", - подчеркнул губернатор.