Дмитрий Азаров провел совещание по реализации нацпроектов в Красноармейском районе

Во вторник, 12 ноября, в ходе рабочего визита в Красноармейский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное совещание с руководящим составом и активом муниципального образования, посвященное его развитию. На встрече подробно проанализировали промежуточные результаты реализации нацпроектов, обсудили проблемные вопросы, требующие решения.

"Сегодня я приехал сюда, что называется, "сверить часы", — сказал губернатор, открывая встречу. — Знаю, что в районе принята стратегия социально-экономического развития. Посмотрим, как она реализуется, нужны ли какие-то корректировки. И, конечно, поговорим о тех проблемах, которые есть в любом районе".

Глава региона подчеркнул: для решения многих копившихся годами вопросов сегодня есть такой серьезный инструмент как национальные проекты, инициированные Президентом страны. "Возможности, которые дает нам Президент Владимир Владимирович Путин, мы должны использовать максимально эффективно, — отметил Дмитрий Азаров. — Перед нами стоят очень амбициозные цели и достигнуть их без участия людей, на мой взгляд, будет очень сложно. Для каждого есть чем заняться, где применить свои навыки и знания".

О промежуточных результатах исполнения нацпроектов доложил глава муниципального образования Валерий Богучарский. Приоритетными для Красноармейского района являются нацпроекты "Демография", "Здравоохранение" и "Образование". По состоянию на 1 ноября текущего года доступность дошкольного образования в районе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 100%. Физкультурой занимается 87,9% красноармейской молодежи. Среди людей среднего возраста этот показатель составляет 26,4%, старшего возраста — 11,9%. Фактические цифры соответствуют плановым значениям нацпроекта "Демография" на 2019 год.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в районе ведется строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайшее время планируется открытие ФАПа в поселке Любицкий, где живут 350 человек. Раньше они не могли получить даже элементарную медицинскую помощь — им приходилось ездить в райцентр за 10 км. А теперь все будет в шаговой доступности, рассказал глава Красноармейского района. Еще один важный показатель нацпроекта — диспансеризация. Медицинский осмотр на 1 ноября прошли 3455 человек (73,5% от плана).

В рамках нацпроекта "Образование" в районе проводился ремонт двух детских садов в поселках Чапаевском и Ленинском. До ремонта оба здания эксплуатировались частично. Перед совещанием Дмитрий Азаров посетил детсад "Журавушка" в поселке Ленинском и оценил качество ремонта. Губернатор также побывал в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", который был создан на базе школы села Красноармейское в этом году.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в районе на 3,7% увеличился объем жилищного строительства при годовом плане в 3,2%. Особых успехов достигли в создании комфортной среды. В районе 150 многоквартирных домов, 52 дворовые территории, из которых отремонтировано 48, рассказал глава района. За время существования программы заметно изменилось отношение к территориям самих жителей. Они бережно ухаживают за дворами, разбивают клумбы, сажают деревья.

Также в этом году в селе Красноармейское по программам "СОдействие" и "Формирование комфортной городской среды" был благоустроен Парк Победы. Этот парк площадью 39,8 тыс. кв. м. был образован в послевоенный период в память участникам Великой Отечественной войны. В последствии там была возведена стела, на которой были размещены таблички с именами участников ВОВ 1941–1945 годов, призванных на фронт с территории села Красноармейское и погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

С помощью программ "СОдействие" и "Формирование комфортной городской среды" в парке построили тротуары и выложены брусчаткой пешеходные дорожки, установили арт-сцену, фонтан с подсветкой, мост "Влюбленных". Для любителей здорового образа жизни там появились уличные спортивные тренажеры, спортивная площадка, детский "городок", садовые скамейки, урны, фонари и т. д. В 2019 году там была обустроена скейт-площадка, отремонтирована стела, на которой размещена мраморная доска с изображением женщины на тракторе с надписью "Труженикам тыла ВОВ 1941–1945 гг.", высажено более 300 различных деревьев.

"Достигнутые результаты являются следствием существенной поддержки правительства Самарской области и активности наших жителей, в том числе, присутствующих в этом зале, спасибо вам большое. Но расслабляться нам еще рано. Нам предстоит решить большие задачи в районе, которые перед нами ставит жизнь", — сказал Валерий Богучарский.

Среди основных проблем глава района выделил нехватку кадров в медицине и образовании. Валерий Богучарский выразил надежду на то, что реализация на территории района нацпроектов поможет решить этот вопрос. Например, за счет строительства жилья для медиков и педагогов. Еще одна задача — обеспечить ряд населенных пунктов качественной питьевой водой.

Дмитрий Азаров заметил, что глава района сосредоточил внимание на точечных проблемах. Между тем важен комплексный подход. Губернатор предложил самим красноармейцам высказаться на волнующие их темы. Так, жители села Красноармейское попросили о ремонте и комплексном благоустройстве улицы Мира. Проектно-сметная документация уже готова, Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину подробно изучить документы и рассмотреть возможность начать работы уже в 2020 году.

Насущная проблема жителей села Колывань — отсутствие качественной питьевой воды. Документы на строительство водовода находятся на экспертизе. Дмитрий Азаров поручил ускорить работу по их рассмотрению, чтобы в следующем году определить источники финансирования.

Педагог сельского поселения Алексеевка подняла вопрос о капремонте школы. В ней учится 70 детей, еще 21 — в дошкольном отделении. Главная проблема образовательного учреждения связана с качеством отопления. Дмитрий Азаров поручил предусмотреть 16 млн рублей на ремонт школьных коммуникаций в 2020 году.

В капремонте остро нуждается и ДК в поселке Ленинский. Проектно-сметная документация по объекту также уже готова, стоимость работ оценивается в 23 млн рублей. Глава региона рассказал, что благодаря грамотно подготовленной заявке ремонт ДК включен в нацпроект "Культура". Ремонт будет выполнен в 2021 году за счет федерального и областного бюджета.

Главы районных КФХ подняли вопрос об эффективности работы ветеринарной службы региона. По мнению животноводов, принятая в 2015 году система работы службы не эффективна. Лаборатория оторвана от ветстанции, у врачей, которые работают в районах, нет возможностей оперативно проводить исследования. Дмитрий Азаров отметил, что в последнее время ему поступает немало жалоб на работу департамента ветеринарии. Губернатор поручил министерству сельского хозяйства региона выработать предложения по перестройке работы ведомства, а также оценить эффективность работы руководителя службы.