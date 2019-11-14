На места в правительстве Крыма претендуют два самарца

Два самарца заявились на участие в кадровом проекте "Твое правительство" по отбору кандидатов в Совет министров Крыма. Согласно опубликованному списку, заявки подали уроженец Самары Денис Галахов, который сейчас занимает пост замглавы администрации Керчи, и учитель информатики из Самарской области Иван Нечаев.

Всего к первому этапу отбора — компьютерному тестированию — допущено 117 человек. 90 из них — жители Крыма и Севастополя, остальные — других регионов России. Среди соискателей 13 из 19 действующих руководителей министерств Крыма.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что всех претендующих на замещение должностей министров пропустят через многоступенчатую систему оценки профессиональных и личностных качеств. Последним этапом, до которого допустят двух человек, станет собеседование с главой Крыма.

Итоги планируется подвести в конце этого года.