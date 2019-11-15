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СМИ: Александр Хинштейн может занять пост замсекретаря генсовета "Единой России"

МОСКВА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн может занять пост заместителя генерального секретаря партии "Единая Россия", сообщает rbc.ru со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

По информации издания, именно Хинштейн является основным кандидатом на место, ставшее вакантным после ухода Евгения Ревенко. Однако, по словам собеседников РБК, окончательного решения пока нет. Утвердить изменения планируется на заседании президиума генсовета партии в рамках съезда "Единой России" 23 ноября.

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