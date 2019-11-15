Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета по направлению "Культура"

В пятницу, 15 ноября, в Таврическом дворце в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Культура", которую он возглавляет по поручению президента страны Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Представители Министерства культуры, руководители комитетов Совета Федерации, депутаты Государственной думы, главы регионов России, а также представители творческих союзов и объединений подвели итоги проделанной работы за год по шести ключевым направлениям: развитие театрально-концертных учреждений и российского кино, музейно-выставочной деятельности, культуры села и малых городов, поддержки народного творчества, "Культура — детям", сохранение историко-культурного наследия и методическое обеспечение деятельности в сфере культуры. По каждому из них созданы отдельные подгруппы, в рамках которых были рассмотрены проблемные вопросы, определены варианты их решения, собраны предложения и лучшие практики от регионов России.

Заседание рабочей группы — одно из центральных событий культурного форума — привлекло внимание экспертов в области культуры, в том числе международных, общественных деятелей, представителей бизнеса, академического сообщества.

"Темы, которые мы обсуждаем в рамках рабочей группы и на форуме, во многом перекликаются и являются взаимосвязанными, — отметил Дмитрий Азаров, отрывая заседание рабочей группы. — Такой целостный, системный подход важен для эффективной реализации нашей общенациональной повестки, для постановки новых задач".

Губернатор напомнил, что деятельность рабочей группы Госсовета стартовала одновременно с началом реализации нацпроекта "Культура", который, в числе двенадцати, был инициирован президентом страны. "Нацпроект был очень долгожданным как для деятелей культуры, культурной общественности, так и для абсолютного большинства граждан нашей страны, — подчеркнул губернатор. — И в нашей работе самое пристальное внимание мы уделяли региональным аспектам реализации нацпроекта, делились собственным опытом и обобщали опыт регионов".

Особое внимание экспертов, вошедших в состав группы, на протяжении всего года было уделено развитию системы дополнительного образования детей в сфере культуры. Неоднократно поднимались вопросы о их переводе с муниципального на региональный уровень, наделении школ искусств особым статусом в действующем законодательстве, необходимости разработки на федеральном уровне методических рекомендаций по аттестации педагогов в части выработки критериев оценки их труда.

Кроме того, был проведен мониторинг состояния материально-технической базы учреждений культуры страны, в ходе которого уточнен уровень оснащенности библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей компьютерным и специализированным оборудованием, музыкальными инструментами, сценическим оборудованием, сценической одеждой, креслами в зрительных залах, количественными параметрами и сроками эксплуатации. Участие в мониторинге приняли 63 региона страны.

"Собранные данные подтвердили, что материально-техническая база учреждений культуры нуждается в серьезном обновлении, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Эти материалы передали в Министерство культуры. Мы понимаем, что за последние 3-5 лет технологическое обновление затронуло лишь 15-20% учреждений, и уверен, что вместе мы продолжим работу по данному направлению, будем находить поддержку и Правительства, и наших коллег из парламентов".

Без внимания не осталась проблематика развития культуры села. Руководитель рабочей группы Губернатор Рязанской области Николай Любимов напомнил, что на одном из заседаний поднимался вопрос о строительстве домов культуры в населенных пунктах, где численность жителей превышает 2 тыс. человек, а также о приобретении автобусов для гастрольной деятельности творческих коллективов. После проведения мониторинга, участники рабочей группы направили свои предложения в Министерство финансов РФ, чтобы заручиться поддержкой.

При этом, в течение года были выявлены лучшие практики по организации и проведения тех или иных мероприятий, которые уже с успехом тиражируются в ряде регионов страны. Среди них — опыт Москвы по финансированию деятельности театральных учреждений, Белгородской области по созданию модельных библиотек и сельских домов культуры. Лучшие практики реализации нацпроекта в Республике Башкортостан, Владимирской, Рязанской областях и др.

Заседания рабочей группы, отметил Дмитрий Азаров, также являются площадкой для презентации новых проектов. "Здесь впервые анонсирован федеральный проект "Театр — детям", включающий мероприятия по проведению всероссийских конкурсов детского рисунка и театральных рецензий "Пишем о театре", — напомнил губернатор. — Я уверен, что этот конкурс будет и дальше развиваться в нашей стране".

Всего за год работы секретариат рабочей группы уже направил для возможного внедрения лучшие практики реализации государственной культурной политики в 17 субъектах России.

Проект стратегии развития театрального дела на территории Российской Федерации также был представлен на заседании рабочей группы. А в июле текущего года была созвана стратегическая сессия по подготовке заседания Госсовета РФ. Дмитрий Азаров отметил: даже несмотря на то, что дата проведения заседания Президиума Госсовета с участием главы государства еще не определенна, необходимо быть во всеоружии. "Нам необходимо, совместно с Министерством культуры РФ и администрацией президента дополнительно проработать возможный формат и повестку, — обратился к участникам заседания Дмитрий Азаров. — Напомню, что прошлый Госсовет по проблематике в сферы культуры прошел в декабре 2014 года, его итогом стало утверждение президентом Основ государственной культурной политики Российской Федерации. Вот такой масштаб решений предполагает рассмотрение вопросов на Госсовете".

Важной темой заседания рабочей группы стало формирование общественной среды как необходимого элемента комфортного проживания. Своим опытом в этом направлении поделились разные регионы и города страны — Москва, Казань, Архангельская область. Особо участники встречи заинтересовались опытом Самарской области.

Губернатор отметил, что сегодня не только в мегаполисах, но и в малых городах и селах усиливается тренд на преобразование и оживление существующих пространств с целью формирования нового смысла, раскрытия культурного кода местности.

Чтобы его раскрыть, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак предложила, как можно больше мероприятий переносить из столиц страны — Москвы и Санкт-Петербурга — в другие города России, в том числе малые. "Я со своими коллегами облетела несколько регионов и теперь мы думаем о том, как собрать мир вокруг этих невероятных мест, которые должны стать точками притяжения большого мира", — отметила Марина Лошак. По ее мнению, только так можно показать, что Россия "не просто разнообразна, но и чудесна по-своему".

Однако для этого, в том числе, необходимы современные площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и самоорганизации граждан. Поэтому к реализации двух национальных проектов — "Жилье и городская среда" и "Культура" — необходимо подходить комплексно: разрабатывая план благоустройства территории вместе с жителями, нужно заранее подумать о ее наполнении событиями.

"Особая ценность общественной и творческой инициативы населения позволяет не только адаптировать пространство для жителей, но и насытить его культурными событиями, вовлекать в него молодежь, семьи, создавать условия для досуга, общения, формировать потребность в событийных культурных ожиданиях, — уверен Губернатор. — При этом мы не должны забывать о том, что главный капитал любого муниципалитета, региона, страны — это человек. И все наши усилия должны быть направлены на человека".

Дмитрий Азаров привел в пример самарскую набережную. По инициативе жителей города и региона здесь проходят масштабные фестивали и выставки, общественные акции и концерты, карнавалы и театрализованные представления. "Для того, чтобы парк, бульвар или набережная стали "живым" и востребованным элементом общественной жизни, необходима системная поддержка творческих проектов", — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров рассказал о проекте "Культурное сердце России", который в этом году успешно был реализован в Самарской области. Жителей всех муниципалитетов попросили самим определить какие культурные мероприятия проводить в течении лета. Сначала собирались предложения, а затем прошло рейтинговое голосование, в том числе в интернете. "Дальше департамент культуры каждого муниципалитета на основе этого и сформировал план своей работы, — отметил руководитель рабочей группы. — Считаю это хорошей практикой, мы и дальше это продолжим, и предлагаю взять на вооружение другим регионам".

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что точкой притяжения должно быть не только какое-то конкретное общественное пространство, но и уникальная история городов, их знаковые события. "Мы 7 ноября на Самарской земле увидели великолепный праздник, посвященный нашим героическим дням Великой Отечественной войны, городу Куйбышеву и его жителям, — подчеркнул представитель верхней палаты парламента. — Необходимо особое внимание уделять истории и историческим корням, передавая наши знания детям, молодежи".

"Внедрение в городскую среду наших вековых национальных традиций сточки зрения воспитания граждан, могут использоваться и при строительстве новых домов, школ, детских садов", — уверена Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы вовлечения социально-ориентированных НКО в реализацию нацпроекта "Культура", а также новейшие технологии в сфере обеспечения безопасности объектов культуры (музеев, библиотек и т д). Все предложения войдут в итоговый протокол.