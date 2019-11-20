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"Ростелеком" подарит подарки участникам новогодней онлайн-игры

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" запускает новогоднюю онлайн-игру "Целься в приз" для абонентов-участников программы "Бонус". В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику.

Для участия в игре нужно авторизоваться на сайте igra.rt.ru, получить снежки за бонусы, и как можно чаще бросать снежки в хлопушки-игрушки на новогодней онлайн-елке — в них спрятаны заветные призы.

Чем больше точных попаданий — тем больше шансов выиграть суперпризы: электронные подарочные сертификаты номиналом 10 000 рублей на любые покупки в М.Видео и номиналом 30 000 рублей на грандиозный шопинг в OZON.ru. Суперпризы разыгрываются каждую неделю.

Всего "Ростелеком" приготовил более 400 000 ценных призов от платформы впечатлений Wink и сервиса "Ростелеком Лицей", а также партнеров программы "Бонус" — "ЛитРес", AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.

Онлайн-игра стартовала 18 ноября 2019 года и завершится 31 января 2020 года. Принять участие в игре могут как уже подключенные, так и новые клиенты компании. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе "Бонус" и получить приветственные бонусы для старта в игре.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры "Целься в приз" доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности доступна на сайте rt.ru в разделе "Программа Бонус".

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