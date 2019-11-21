Дмитрий Азаров и Евгений Богомолов обсудили перспективы развития Приволжского района

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Приволжского района Евгением Богомоловым, на которой они обсудили итоги реализации нацпроектов и направления, над развитием которых району необходимо работать в первую очередь.

Приволжский район в этом году принимает участие в 9 из 12 нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным: "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".

Докладывая о реализации нацпроектов, глава района отметил, что по многим направлениям достигнуты ощутимые результаты. К примеру, в сентябре Приволжская детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты по нацпроекту "Культура", а на базе Обшаровской сельской библиотеки № 1 открылась модельная библиотека.

Кроме того, по нацпроекту "Образование" в школах с. Приволжье и с. Обшаровка созданы центры цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста", а по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроено 3 общественных пространства и 10 дворовых территорий. При этом району необходимо "подтянуться" по нацпроекту "Здравоохранение": в Приволжском не хватает врачей общей практики.

"На данный момент у нас обеспеченность врачами составляет 55%. Мы выделяем финансовые средства молодым специалистам, но этого недостаточно. Решить вопрос помогло бы предоставление жилья медработникам, но, к сожалению, в муниципальной собственности свободных квартир под эти цели нет", — рассказал Евгений Богомолов.

Дмитрий Азаров поручил главе района совместно с министерством здравоохранения подробно проанализировать ситуацию, изучить опыт муниципалитетов, которые находятся в похожих условиях, но справляются с задачей по обеспечению учреждений медперсоналом. Лучшие практики поручено взять на вооружение, чтобы исправить ситуацию и обеспечить в районе доступность медицинских услуг.

Район, который славится своими сельхозпредприятиями, предпринимает ряд мер по развитию агропромышленного комплекса. В Приволжском ведется активная работа по реконструкции Спасской оросительной системы, от которой "запитываются" крупнейшие сельхозпредприятия.

Евгений Богомолов поблагодарил Дмитрия Азарова за содействие в решении вопроса с капремонтом насосной станции НСП № 14, а также отметил, что в ходе участия официальной делегации Самарской области во всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень" с министерством сельского хозяйства РФ достигнута предварительная договоренность о выделении средств на ремонт насосной станции НСП № 15. Реконструкцию и капитальный ремонт оборудования на объекте планируется завершить до начала поливного сезона 2020 года.

Дмитрий Азаров поручил главе Приволжского района держать на личном контроле этот вопрос и следить за тем, чтобы федеральное министерство включило в план на будущий год капремонт этого участка насосной станции. "В случае возникновения проволочек сообщайте мне, чтобы я со своей стороны проработал этот вопрос с минсельхозом", — сказал глава региона.

Для развития сельского хозяйства при поддержке регионального правительства в Приволжском районе запущен проект по созданию на базе школы № 2 с. Приволжье "Агролаборатории" и "Биолаборатории". Глава района рассказал, что ученики и учителя школы живо включились в проект и совместно с научными сотрудниками в "Агролаборатории" разрабатывают 3 научно-исследовательских проекта в области селекционирования с использованием гидропонной системы и гроубокса, а в "Биолаборатории" — 5 научно-исследовательских проектов в области цифровых исследований, окружающей среды, почвы, физиологии человека, рабочего пространства. Обе лаборатории оснащены современным оборудованием, которого больше нет ни в одной школе губернии.

"От вашей лаборатории многое зависит: от того, как пойдет у вас, будет зависеть внедрение аналогичных проектов в другие районы, — отметил Дмитрий Азаров. — Мониторьте ситуацию, нам этот опыт важен для других сельскохозяйственных территорий".

Также на встрече Дмитрий Азаров и Евгений Богомолов обсудили судьбу "исторической жемчужины" района — усадьбы Самариных. Усадьба, построенная в XIX веке, в конце 1960-х годов попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища и была снесена, однако вопреки прогнозам вода до этих мест не дошла. Сейчас от обширной усадьбы сохранилась лишь небольшая часть — контора управляющего и въездные ворота с изгородью из красного кирпича. На условном месте бывшего барского дома установлен памятный знак.

Первые работы по восстановлению исторического облика усадьбы начались еще в 2005 году: тогда были проведены лишь работы по благоустройству территории усадьбы Самариных, но строения до сих пор находятся в разрушенном состоянии. По поручению областного правительства районные власти разработали проектно-сметную по реконструкции объекта культурного наследия и передали ее на экспертизу. "В этом году на территории усадьбы мы посадили аллею, полностью обновили спуск к Волге, — рассказал Евгений Богомолов. — в дальнейшем после реконструкции в "людской" усадьбы мы планируем разместить краеведческий музей и ЗАГС, объединив тем самым прошлое и будущее нашего края".

Дмитрий Азаров отметил, что при подготовке проекта необходимо создать по-настоящему уникальный и интересный культурный и туристический центр.

"Изучайте опыт ведущих музеев, подмечайте интересные идеи, переговорите с министром культуры на предмет современной организации музейного пространства, — обратился Дмитрий Азаров к главе Приволжского района. — Нам важно сделать так, чтобы объект был интересен не только местным жителям, чтобы люди хотели приехать в усадьбу, побывать в ней. Объект уникальный, расположен в красивейшем месте, придумайте "фишки", а я проект с удовольствием поддержу".