У сотрудничества Самарской области с Республикой Словения хорошие перспективы

В Самарскую область с деловым визитом прибыла делегация Республики Словения. С этой страной у региона особые связи: Словения — первое иностранное государство, пришедшее в Самарскую область с консульской миссией. Задача, которую ставят перед собой область и республика сегодня, заключается в развитии торгово-экономического сотрудничества.

Самарская область традиционно вызывает интерес у зарубежных инвесторов — регион является уникальным не только по своему местоположению, но и по экономическому потенциалу. И в последнее время он значительно возрос. Начало строительства моста через Волгу в рамках транснационального инфраструктурного проекта "Европа — Западный Китай", проходящего через Самарскую область, а также железнодорожных путей сообщения к особой экономической зоне "Тольятти", делает транспортную и логистическую составляющую региона еще более привлекательными. Надежность сотрудничества подтверждают международные и российские рейтинговые агентства "Standard & Poorʼs", "Moodyʼs", "АКРА". За последнее время рейтинги губернии заметно повысились. Интерес инвесторов вызывают и зоны с особыми экономическими режимами.

Сотрудничество в рамках развития взаимовыгодного торгово-экономического оборота между Самарской областью и Словенией стало предметом обсуждений официальной делегации Республики. Возглавляет ее Почетный консул Российской Федерации в Словении Душан Черне.

В 2011 году Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. С каждым годом рост товарооборота с Республикой растет. Если в 2017 году объем внешнеторгового оборота составил 13,2 млн долларов, в 2018 году — 14,6 млн долларов, то лишь за 9 месяцев этого года объем внешней торговли Самарской области со Словенией превысил 11 млн долларов.

Сегодня Самарская область поставляет в Словению пластмассы, красители и дубильные экстракты. Регион импортирует из Словении красители и дубильные экстракты, вату, войлок и нетканые материалы, чёрные металлы.

Стороны уверены, что показатели будут активно расти. Перспективными направлениями сотрудничества определены фармацевтика, машиностроение, химическая промышленность, инвестиционное сотрудничество и сельское хозяйство. Это отметил и министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов:

— Потенциал роста товарооборота между губернией и Словенией далеко не исчерпан и имеются перспективы повышения эффективности сотрудничества по многим социально-экономическим и инвестиционным направлениям.

В завершение встречи министр поблагодарил членов делегации за приезд и обратил внимание иностранных коллег на необходимость выявления дополнительных резервов для совместного двустороннего развития между Самарской областью и Республикой Словения.