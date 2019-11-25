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Общество

Каток на площади Куйбышева зальют в декабре

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары выступил заказчиком в конкурсе по устройству и содержанию катка на площади Куйбышева. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет организовать каток площадью 5,2 тыс. кв. метров из натурального льда толщиной не менее 10 см на прослойке из нетканого геотекстиля. Также предусматриваются работы по подметанию льда механизированным способом, чистке его от снега, уборке вдоль бортиков. Обновлять каток с помощью повторной заливки планируется не менее трех раз в декабре и не менее 18 в январе.

Стоимость контракта оценили в 647,5 тыс. рублей. Деньги выделит бюджет города. Исполнителя выберут в начале декабря. Обслуживать объект он будет до 31 января.

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