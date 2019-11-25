На "Металлурге" появился памятник первому директору металлургического завода Павлу Мочалову

В понедельник, 25 ноября, в Самаре был торжественно открыт памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода, Герою Социалистического Труда, Почетному гражданину Самары Павлу Мочалову.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководство и ветераны металлургического завода, члены семьи Павла Мочалова и представители городской общественности.

Напомним, памятник был открыт в год 110-летия со дня рождения Павла Мочалова, и эта идея принадлежала жителям Кировского района - совместно с членами семьи металлурга, почетными гражданами и ветеранами завода они обратились к Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой увековечить память человека, построившего и завод, и весь микрорайон "Металлург".

Павел Мочалов более 50 лет жизни посвятил становлению и развитию авиационной и металлургической промышленности нашего региона, разработке передовых технологий и оборудования для обработки алюминия.

"Павел Петрович сделал очень многое не только для тружеников завода, но и для всех жителей. Темпы строительства жилья, объектов социальной, культурной сферы достигли небывалых высот, и эти традиции поддерживались в дальнейшем руководителями предприятия, - отметил Дмитрий Азаров. - Открытием этого памятника мы отдаем долг нашим великим предкам - людям, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны, нашей промышленности, Самарской области и нашего любимого города".

Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев, которые участвовали во всех этапах реализации проекта по установке памятника - от зарождения идеи до выбора лучших эскизов памятника.

"Хочу поблагодарить организаторов, инициативную группу. Конечно, Максима Борисовича Оводенко, Владимира Ивановича Чудайкина, которые возглавили разработку памятника. Во многом благодаря усилиям людей, которые свою душу, свою энергию готовы дарить людям, сегодня мы открываем этот памятник Герою Социалистического Труда Павлу Петровичу Мочалову",- подчеркнул губернатор.

Бронзовая фигура легендарного директора установлена на площади перед ДК "Металлургов", которая, как и примыкающий к ней бульвар, в этом году была благоустроена по нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Эти общественные пространства выбраны жителями в марте этого года в рамках рейтингового голосования.

За право стать автором памятника боролись известные российские архитекторы, такие, как Карен Саркисов, Салават Щербаков и Тимофей Королев, Иван Мельников, Николай Куклев и Кристина Цибер. Победитель был определен в рамках конкурса, им стал народный художник РФ Салават Щербаков.



"От лица всех родственников хочу высказать слова благодарности всем тем, кто помнит Павла Петровича. Говорю вам как историк: память - это великое дело, - подчеркнул внук Павла Мочалова, ректор Самарского социально-педагогического университета Олег Мочалов. - Большое спасибо за поддержку правительству Самарской области, администрации города и всем жителям, которые определенное время назад выступили с ходатайством об установке памятника, спасибо, что и меня привлекли к этой работе".

По окончании торжественной церемонии Дмитрий Азаров осмотрел ДК "Металлург", который в этом году был также отремонтирован. Глава региона поблагодарил собственников Дворца культуры за бережное отношение к объекту.

Кроме того, Дмитрий Азаров пообщался с жителями Металлурга и обсудил с ними дальнейшие планы по развитию микрорайона. Глава региона отметил, что все договоренности о ремонте тротуара по ул. Олимпийской, которые обсуждались с жителями в сентябре этого года, будут соблюдены. По поручению губернатора объект будет включен в план ремонтных работ на 2020 год.