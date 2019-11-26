В "Экспо-Волге" пройдет благотворительный аукцион "Теплые вещи"

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В Самаре 29 ноября, с 18:00 до 20:00, в выставочном комплексе "Экспо-Волга" (ул. Мичурина, 23а) пройдет благотворительный аукцион "Теплые вещи" — итоговое мероприятие федерального проекта "Инклюзивное движение России", поддержанного Фондом президентских грантов.