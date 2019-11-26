16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре самый высокий показатель обеспеченности населения автомобилями В Октябрьском районе Самары восстановили газоснабжение В Октябрьском районе Самары более чем 13 тыс. человек временно остались без газа Победитель WorldSkills Михаил Воронцов получит 1,6 млн руб. на покупку квартиры В регионе обнаружено более 300 скотомогильников, не соответствующих санитарным нормам

Общество

В "Экспо-Волге" пройдет благотворительный аукцион "Теплые вещи"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 29 ноября, с 18:00 до 20:00, в выставочном комплексе "Экспо-Волга" (ул. Мичурина, 23а) пройдет благотворительный аукцион "Теплые вещи" — итоговое мероприятие федерального проекта "Инклюзивное движение России", поддержанного Фондом президентских грантов.

Аукцион "Теплые вещи" посвящен сбору денег на развитие инклюзивных практик в Самарской области. На аукционе будут представлены предметы искусства, сделанные руками талантливой молодежи с инвалидностью — участников Инклюзивного движения. Часть лотов представят партнеры и благотворители.

Среди почетных гостей аукциона: представители администрации губернатора Самарской области; правительства Самарской области; администрации Самары; Самарской губернской думы; Самарской городской думы; руководители социально-ответственного бизнеса и видные общественные деятели региона.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1