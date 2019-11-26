В "Экспо-Волге" пройдет благотворительный аукцион "Теплые вещи"

В Самаре 29 ноября, с 18:00 до 20:00, в выставочном комплексе "Экспо-Волга" (ул. Мичурина, 23а) пройдет благотворительный аукцион "Теплые вещи" — итоговое мероприятие федерального проекта "Инклюзивное движение России", поддержанного Фондом президентских грантов.
Аукцион "Теплые вещи" посвящен сбору денег на развитие инклюзивных практик в Самарской области. На аукционе будут представлены предметы искусства, сделанные руками талантливой молодежи с инвалидностью — участников Инклюзивного движения. Часть лотов представят партнеры и благотворители.
Среди почетных гостей аукциона: представители администрации губернатора Самарской области; правительства Самарской области; администрации Самары; Самарской губернской думы; Самарской городской думы; руководители социально-ответственного бизнеса и видные общественные деятели региона.