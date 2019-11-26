Подведены предварительные итоги развития сельского хозяйства в регионе за год

Во вторник, 26 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных районов и руководителями крупных сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. Обсуждались предварительные итоги сельскохозяйственного года и приоритеты отрасли.

Глава региона поблагодарил аграриев за добросовестную работу, которая, несмотря на непростые климатические условия, принесла хороший результат. В большинстве районов области фермеры сохранили объем производства зерновых на уровне прошлого года.

Средняя урожайность составила 17,4 ц/га при общей посевной площади более 2 млн га. Всего намолочено 1,8 млн т зерна. "Этот объем полностью покрывает потребность области в зерне, а также позволяет осуществлять экспортные поставки", — отметил Дмитрий Азаров.

Производство овощей по итогам года составило 127 тыс. тонн при средней урожайности 397 ц/га. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия области Николая Абашина, впервые в регионе прогнозируется рекордный урожай подсолнечника — валовый сбор на уровне 1 млн т.

Глава региона обратил внимание участников совещания на проблему сокращения неиспользуемых земель. В этом году посевные площади выросли на 14 тыс. га, еще почти 30 тыс. га пашни подготовлено к вводу в оборот.

Однако в ходе совещания выяснилось, что на субсидирование было заявлено 13 районов, однако никто необходимые бумаги в региональный минсельхоз до сих пор не предоставил. Руководитель области поинтересовался у аграриев, в чем заключаются сложности.

"Система, которая была введена министерством области, включает в себя не только сам проект рекультивации. Необходимо получить заключение нескольких комиссий, которые на месте должны принять решение, в том числе по оценке стоимости выполненных работ", — отметила директор компании "Био-Тон" Ирина Логачева. По словам руководителя организации, это выполнить сложно, так же, как и разобраться в проектной документации.

"Вы должны реально оценивать состояние того или иного направления. Вы должны выстроить четкую систему сопровождения аграриев и до конца года подготовить необходимые документы, чтобы сельхозпроизводители, которые увеличивают объем пашни получили господдержку", — поручил губернатор сотрудникам министерства сельского хозяйства региона.

Еще одно из условий получения хорошего урожая при сложных погодных условиях — своевременное внесение удобрений. Николай Абашин предложил вернуть к ранее действующей практике по субсидированию затрат фермерам на приобретение минералов. Губернатор поручил проработать этот вопрос и посоветоваться с фермерами, чтобы принять совместное взвешенное решение.

Реконструкция и строительство новых мелиоративных систем — тоже в числе приоритетных направлений развития растениеводства региона. В этом году работы проведены на площади 3,4 тысяч га орошаемых земель. Господдержка составила 135,2 млн рублей.

Также важно использовать высокоурожайные сорта зерна, поэтому роль науки в сельском хозяйстве — высока. Губернатор обратил внимание участников заседания на том, что применение современных технологий — это требование времени, они обеспечивают дополнительные конкурентные преимущества отрасли, повышая урожайность и сокращая затраты аграриев. В этом году уже более 30% земель обрабатывается с применением технологий точного земледелия. Кроме того, на 20% пашни используются технологии GPS-мониторинга. Регионом просубсидирована покупка свыше 250 единиц высокотехнологичного оборудования.

Говоря о техническом вооружении, Николай Абашин также отметил, что в этом году в модернизацию машинно-тракторного парка только сельхозпроизводителями вложено порядка 4 млрд рублей. Всего было закуплено 257 тракторов и 131 комбайн. Используются формы господдержки через лизинг и механизмы льготного кредитования.

Что касается отрасли животноводства, то ситуация в этом направлении, по мнению губернатора, по-прежнему остается непростой, хотя и намечаются положительные тенденции в производстве молока и мяса. "Наша задача — обеспечить увеличение поголовья животных и их продуктивности, в том числе за счет селекционно-племенной работы", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Изменить ситуацию в отрасли позволит привлечение в регион крупных компаний, которые планируют строительство крупных животноводческих ферм. "Инвесторам, как российским, самарским, так и зарубежным, необходимо оказывать приоритетное внимание, — обратил внимание глав районов руководитель области. — Нужно создавать соответствующие условия — это зависит от власти на местах".

Напомним, в августе этого года Дмитрий Азаров и генеральный директор "Эко-Нива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого крупнейший агрохолдинг России вложит порядка 12 млрд руб. в строительство животноводческих ферм в Самарской области. Среди приоритетных площадок был выбран Клявлинский район. Строительство фермы планируется начать уже весной следующего года.

В некоторых районах ряд фермерских хозяйств прекратили свое существование. Так, в Ставропольском районе поголовье коров сократилось почти на 600. Глава района Владимир Медведев пояснил, что 5 лет назад фермеры получили гранты на создание хозяйств, но "встать на ноги" так и не смогли и по истечении срока поддержки закрыли бизнес. При этом пояснить, какие конкретные меры район принял к тому, чтобы не допустить сложившейся ситуации, руководитель муниципального образования не смог.

"Мы с вами договаривались, что животноводство у нас — приоритет. А вы позволяете себе такое допускать!" — подчеркнул Дмитрий Азаров, критикуя главу Ставропольского района. — Почему не приняли мер, не "прожили" в приемной министра несколько дней? Вы по каждому хозяйству должны знать ситуацию".

Руководитель области поручил Николаю Абашину предоставить отчет о том, какие изменения произошли и как они позволят минимизировать потери в будущем, а также провести предметный анализ по грантополучателям, срок поддержки которых истекает в ближайшие 2 года, и определить план их развития.

Также в ходе совещания особое внимание было уделено реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Губернатор напомнил, что в АПК ключевыми являются федеральные проекты "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и "Экспорт продукции АПК". Объем экспорта продукции в стране к 2024 году должен увеличиться более чем в 2 раза — до $45 млрд.

"Плановый показатель для нашего региона на текущий год — $220 млн — выполнен в полном объеме", — отметил Дмитрий Азаров. При этом, перед регионом поставлены задачи по вовлечению к 2024 году почти 900 человек в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства. Достижение целевых показателей возможно лишь в случае прямого участия в реализации федерального проекта всех муниципальных районов губернии.

Еще один важный вопрос — создание комфортных условий проживания в сельской местности. С 2014 года в регионе реализуется государственная программа Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий", благодаря которой в селах построены дороги, жилье, десятки социальных объектов.

Со следующего года эта работа продолжится по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Дмитрий Азаров подчеркнул: "Всем муниципалитетам необходимо активно включиться в ее реализацию, чтобы максимально использовать возможности по привлечению средств федерального бюджета для решения имеющихся вопросов по развитию инженерной и социальной инфраструктуры в районах. Во многом роль главы муниципального образования, его активность, является определяющей".