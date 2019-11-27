Дмитрий Азаров ознакомился с производством новой сельхозтехники "Пегас-Агро"

В среду, 27 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом побывал на площадках одного из самых известных агропромышленных предприятий губернии - "Пегас-Агро".

Предприятие работает на территории Волжского района с 2010 года и занимается конструированием и производством наземной самоходной техники для внесения удобрений и химической защиты растений. В их числе - штанговые и вентиляторные опрыскиватели, разбрасыватели минеральных удобрений, а также мультиинжекторы на базе "Туман-2". Оборудование компании поставляется более чем в 60 регионов России: от Крыма до Дальнего Востока и Амурской области, а также в республики Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Молдову, Украину.

Дмитрий Азаров ознакомился с производством знаменитых по всей России и в странах СНГ самоходных опрыскивателей-разбрасывателей линейки "Туман". Он также протестировал новинку 2019 года - самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-3", презентация которого состоялась в начале октября на AGRITECHNICA -2019 в Германии.

Директор предприятия Светлана Линник сообщила, что благодаря поддержке региональных и федеральных властей в последние годы "Пегас-Агро" значительно нарастил темпы выпуска продукции: за 2011 год было произведено 70 единиц спецтехники, а в 2018 году число выпущенной продукции уже превысило 300.

Рассказывая об участии в международной выставке AGRITECHNICA-2019, генеральный директор предприятия отметила: "Это был для нас новый опыт, и нам было крайне важно, что здесь мы снова поработали в партнерстве с нашим государством: мы получили субсидии от ФЦК, 80% затрат на участие в выставке нам компенсировали. Интерес к машине велик, поскольку аналогов в мире она не имеет. Было много переговоров, по результатам которых мы уже продали три машины в Монголию".

В компании сейчас трудится более 260 высококвалифицированных специалистов, которые задействованы в производстве полного цикла - от проектирования до выпуска готовой продукции. Производство автоматизировано, на многих участках применяются собственные разработки компании, высокоточные задачи выполняют лазеры и роботы, работает свое конструкторское бюро.

"Пегас-Агро" - предприятие, которое сегодня является гордостью Самарской области. В его цехах я сегодня оказался впервые, но его продукцию неоднократно видел на различных выставках, форумах как в нашей стране, так и за рубежом", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что визит на "Пегас-Агро" - это возможность ознакомиться с современным, наукоемким производством: "Я вижу, что научно-конструкторским разработкам, которые предприятие ведет, есть применение и в других областях".

В этом году предприятие стало одним из первых участников региональной программы по повышению производительности труда, которая входит в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", инициированный президентом страны Владимиром Путиным.

Благодаря этому компания оптимизировала многие процессы и уже добилась хороших результатов. Кроме того, компания является участником нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В рамках этого нацпроекта "Пегас-Агро" ведет работу по выстраиванию промышленной и торговой политики на международной арене.

"Важно, что предприятие и само проявляет активность, так, оно одним из первых включилось в программу по повышению производительности труда. Это пример руководителям крупных, малых, средних предприятий, которые раздумывают, участвовать им в программе повышения производительности труда или нет, - отметил Дмитрий Азаров. - Мне непонятна эта позиция, поскольку это доходы предприятия, доходы коллектива, повышение конкурентоспособности продукции. Я очень рад тому, что предприятие сегодня завоевывает рынки. Продукция поставляется в абсолютное большинство субъектов РФ и в зарубежные страны. Уверен, что и дальше география будет расширяться".

Светлана Линник также рассказала, что в планах "Пегас-Агро" - к 2024 году увеличить объем производства продукции на новых площадях до 2,5 тыс. единиц спецтехники в год, в том числе за счет увеличения экспорта, а также ежегодно наращивать производительность труда не менее чем на 6%.