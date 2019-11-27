В регионе отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В среду, 27 ноября, в регионе на торжественном мероприятии отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравил лучших работников отрасли губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что накануне в ходе большого селекторного совещания были подведены предварительные итоги года и намечены пути развития агропромышленного комплекса губернии.

"Самарская область активно развивается как аграрный регион. И совершенно очевидно, что у нас есть огромный потенциал в сфере развития агропромышленного комплекса. Продукция наших предприятий уже сегодня востребована более, чем в 50 странах ближнего и дальнего зарубежья", — заявил губернатор.

Несмотря на непростые погодные условия текущего года, аграриям губернии удалось сохранить объем производства зерновых на уровне года прошлого. Валовый сбор зерна составил 1,8 млн т.

Руководитель области отметил, что сегодня перед агропромышленным комплексом стоят новые масштабные задачи. Много еще нужно сделать для технической, технологической модернизации АПК для максимально полного использования потенциала отрасли, внедрения "умного производства". Будут совершенствоваться и механизмы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Это позволит укрепить крестьянские фермерские хозяйства, создать условия для продвижения производимой ими продукции.

"Нам мало помочь в начале ведения фермерского бизнеса, нам нужно на всех этапах сопровождать молодое крестьянское хозяйство и помогать", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, сегодня в рамках федерального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации предоставляются гранты крестьянским фермерским хозяйствам, продолжается субсидирование 50% затрат на технику и оборудование для сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Серьезные цели поставлены перед регионом в части развития экспорта продукции АПК. "Первый год реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" показал, что в этом направлении мы способны добиваться значительных результатов. Сегодня наиболее крупные поставки осуществляются в Иран, Казахстан, Узбекистан и Турцию. Рассчитываю, что и в дальнейшем мы будем расширять рынки сбыта, — заявил глава Самарской области. — Убежден, что сообща мы добьемся устойчивых позитивных результатов работы агропромышленного конкурса".

Губернатор также отметил важность повышения качества жизни сельчан: "Вы знаете, что мы провели серьезную заявочную работу по участию региона, всех муниципалитетов в программе комплексного развития сельских территорий. И, конечно же, это даст новый импульс развитию села".

Отличительная особенность программы — в ее комплексности и всеохватности. Приоритетную поддержку будут получать те сельские районы, где будут создаваться и новые производства, рабочие места. "Именно поэтому мы уделяем инвестициям в сельское хозяйство повышенное внимание", — заметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил тружеников села за трудолюбие, упорство, рачительность, профессионализм, пожелав сельчанам щедрых урожаев, новых трудовых достижений, крепкого здоровья и благополучия и вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства и пищевой промышленности.