Шестой кассационный суд общей юрисдикции открыт в Самаре в новом здании

В четверг, 28 ноября, в Самаре состоялось открытие нового здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции — самого большого суда в системе вновь созданных кассационных судов. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, полномочный представитель президента страны в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов, а также председатели Верховных республиканских и областных судов.

За право стать субъектом, на территории которого разместится Шестой кассационный суд, кроме Самарской области претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.

Добиться того, чтобы Госдума приняла решение в пользу 63-го региона удалось благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова: изначально местом постоянного пребывания суда предлагалось определить Казань, однако сразу после внесения законопроекта в Думу Дмитрий Азаров выступил с инициативой о размещении Шестого кассационного суда в Самаре.

Им была проделана огромная работа по отстаиванию интересов Самарской области, разъяснению преимуществ региона. В итоге губернатору удалось заручиться поддержкой Совета Федерации и Госдумы, и руководство страны выбрало Самару для размещения Шестого кассационного суда.

"Сегодня в жизни Самарской области важное, знаковое событие: мы открываем здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Для нас размещение такого органа судебной власти на территории региона — большой успех и огромная ответственность, — подчеркнул глава региона. — Здесь будет обеспечен доступ к кассационным инстанциям правосудия 9 субъектов РФ, это 20 млн жителей, граждан Российской Федерации".

Для Самарской области размещение суда — не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Так, в Шестом кассационном суде только штатная численность судей составляет 113 единиц, а общее число сотрудников превысит 500 человек.

Шестой кассационный суд разместился в здании недалеко от Крымской площади. Сейчас оно оборудовано по самым современным стандартам, оснащено техникой, которая позволяет проводить судебные заседания в формате видеоконференц связи, проводить аудиопротоколирование и обеспечить комфортные условия посещения граждан, в том числе и маломобильных.

До того, как Дмитрий Азаров добился размещения суда в Самаре, здание долгое время было недостроенным. После того, как была определена дальнейшая судьба здания, оно было законсервировано, специалисты разработали проект реконструкции и в кратчайшие сроки провели строительные работы.

Для почетных гостей провели экскурсию по зданию. Вячеслав Лебедев, Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели бюро пропусков, приемную суда, комнату примирений и залы судебных заседаний.