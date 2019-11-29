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Общество

Жительница Новокуйбышевска оплатила долг по ЖКХ, чтобы не узнал коллектив на работе

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Новокуйбышевска погасила задолженность за коммунальные услуги после того, как судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на ее заработную плату, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В отделе судебных приставов Новокуйбышевска было возбуждено исполнительное производство в отношении местной жительницы, которая задолжала за коммунальные услуги свыше 85 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства работником отдела в целях установления имущественного положения должника были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации.
Установив, что женщина является владелицей автомобиля, судебный пристав-исполнитель вынесен постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ей транспортного средства. Также в рамках исполнительного производства должностным лицом было вынесено постановление об обращении взыскания на ее заработную плату.

Принятые меры побудили женщину прийти на прием к судебному приставу, чтобы получить реквизиты для оплаты задолженности. В ходе приема должница пояснила, что не хочет, чтобы коллектив узнал, что у нее есть долг за коммунальные услуги, потому готова внести всю сумму задолженности прямо сейчас.

Получив реквизиты, женщина в этот же день погасила всю сумму задолженности. Теперь все запреты с нее будут сняты. Денежные средства с заработной платы списываться не будут.

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