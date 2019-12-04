Дмитрий Азаров посетил новый детский сад "Белочка" в селе Курумоч

В среду, 4 декабря, губернатор Дмитрий Азаров посетил новый корпус детсада "Белочка" в селе Курумоч Волжского района, открытие которого позволило полностью ликвидировать очередность в детские сады в селе.

В новом двухэтажном здании разместились 8 групп (2 ясельных), спортивный и музыкальный зал, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, есть спортивная и игровая площадка. Корпус рассчитан на 150 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 15 ноября. В детсад уже принято 78 детей, штат сотрудников насчитывает 45 человек. Полное комплектование учреждения завершится на следующей неделе.

"Дети и родители с нетерпением ждали открытия, — рассказала заведующая детсадом "Белочка" Татьяна Бородай. — Два действующих корпуса не обеспечивали ликвидации очередности. Третий корпус позволил нам закрыть этот вопрос на 100%".

Глава региона осмотрел основные помещения детского сада, пообщался с сотрудниками, воспитанниками и их родителями. Он также посетил группу "Звездочка", где старшие ребята проводили первые химические опыты — делали зубную пасту. Также Дмитрий Азаров побывал на концерте, который устроили воспитанники детского сада.

"Я поздравляю вас с тем, что в Курумоче появился новый корпус детского сада — красивый, современный, комфортный, уютный, для таких красивых девчонок и мужественных парней, которые здесь растут", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что новый корпус был построен в рамках исполнения нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. "Лучше всего про нацпроекты говорят как раз новые детские сады, школы, больницы", — отметил губернатор.

Территория детсада разделена на игровую и хозяйственную зоны, здание полностью доступно и для маломобильных групп населения: есть специально оборудованные входы, туалетные комнаты, лифтовые, наличие визуальной информации, кнопки вызова, полы выложены тактильной напольной плиткой.

По периметру установлено ограждение, установлено 39 видеокамер, а также автоматическая пожарная и охранная сигнализации с передачей тревожных сообщений.

"Приводя ребенка в этот детсад, вы можете быть абсолютно за него спокойны, за то, как ему здесь тепло, комфортно, интересно и вкусно", — сказал губернатор, обращаясь к родителям воспитанников детсада.

Родители от всего сердца поблагодарили главу региона за новый корпус и подарили ему рождественский сувенир-поделку, которую они выполнили вместе с детьми.