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Дмитрий Холин стал руководителем исполкома Самарского реготделения "Единой России"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: samara.er.ru

В пятницу, 6 декабря, президиум генерального совета "Единой России" назначил руководителей четырех региональных исполкомов партии. В Самарской области эту должность занял глава Жигулевска Дмитрий Холин, сообщается на сайте реготделения.

Решения по соответствующим перестановкам озвучил руководитель центрального исполкома Александр Борисов.

Ранее обязанности руководителя регионального исполкома "Единой России" исполнял Вадим Солнцев.

Напомним, 8 ноября секретарем регионального отделения "Единой России" был избран Дмитрий Азаров.

 

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