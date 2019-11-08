Дмитрий Азаров избран секретарем регионального отделения "Единой России"

В пятницу, 8 ноября, в Самаре состоялась конференция Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Участники избрали секретаря реготделения и делегатов на съезд партии в Москве. Кроме того, они провели ротацию руководящих органов.
Основным вопросом повестки конференции стали выборы секретаря регполитсовета.
На этот пост были предложены кандидатуры исполняющего полномочия секретаря регионального отделения, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и члена регполитсовета, заместителя председателя Самарской губернской думы Юрия Шевцова.
По итогам тайного голосования секретарем регполитсовета единогласно избран Дмитрий Азаров.