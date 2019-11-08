Дмитрий Азаров избран секретарем регионального отделения "Единой России"

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В пятницу, 8 ноября, в Самаре состоялась конференция Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Участники избрали секретаря реготделения и делегатов на съезд партии в Москве. Кроме того, они провели ротацию руководящих органов.