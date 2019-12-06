16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров предложил сделать 31 декабря выходным днем в Самарской области Дмитрий Азаров встретился со своими подопечными - победителями конкурса "Лидеры России" Дмитрий Азаров заручился поддержкой Минсельхоза РФ в инвестиционных проектах АПК Дмитрий Азаров посетил новый детский сад "Белочка" в селе Курумоч Дмитрий Азаров: "В 2020 г. не будет повышения тарифа на вывоз мусора"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил сделать 31 декабря выходным днем в Самарской области

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Дмитрий Азаров предложил сделать выходным, сообщает ТАСС.

"Вместе с руководителями предприятий, лидерами профсоюзов и депутатами обсудим эту идею и ее целесообразность. При принятии решения будем ориентироваться на мнение своих земляков. Думаю, в течение 10 дней примем решение", — цитирует губернатора агентство.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

По словам Дмитрия Азарова, решение о том, станет ли 31 декабря в этом году выходным днем, будет принято в течение 10 дней.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5