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ГК СИНКО: генерация пользы

Самарский роддом дарит четвертые роды

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Светлана Атрощенко стала мамой четверых сыновей.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"

Все дети в семье Атрощенко рождены в одном родильном доме крупной клиники. Старшему Степе уже 11, Елисей и Арсений родились с небольшой разницей. В конце ноября родился четвертый сын, которого назвали Александром.

— Хотели девочку, спрашивают меня, — говорит Светлана. — Да, хотели, но шли не за девочкой, а за счастьем рождения еще одного ребенка. Я настолько привыкла быть мамой мальчиков, что меня изнутри согревает ощущение, сколько у меня защитников и обожателей.

Четвертые роды были бесплатны для семьи. Еще в 2013 году клиника объявила о своем вкладе в исправление демографической ситуации: четвертые и все последующие роды в этом родильном доме — в подарок. За прошедшие шесть лет четыре семьи этим предложением воспользовались: семья Ивановых, Демиденко и Солдатенко, у которых родился пятый ребенок.

— В нашем роддоме созданы все условиях для безопасного и комфортного рождения малыша: индивидуальные родовые залы, бригада врачей, акушерки, которые рядом с мамой от момента ее поступления в родильный дом до перевода в палату послеродового отделения, оборудование для мониторинга состояния мамы и плода, по-домашнему уютные палаты и персонал, который поможет во всем на этапе послеродового восстановления. Реанимация и палаты интенсивной терапии, а также все, что нужно при наступлении экстренной ситуации, также есть, — говорят в роддоме. — Мы рады, что мамы и папы ценят нашу заботу и возвращаются к нам снова и снова, чтобы разделить с нами счастье рождения.

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