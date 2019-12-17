В Самаре на ул. Олимпийской горел гараж и автомобиль Daewoo

В понедельник, 16 декабря, в 23:13 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в районе дома № 18 по ул. Олимпийской, где горел гараж на площади 20 кв. м и автомобиль Daewoo, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В борьбе с огнем участвовали восемь человек. Использовалось пять единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 23:47.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Данное происшествия нашло отражение в соцсетях. Очевидцы сообщают, что сначала слышали хлопок, а потом появилось пламя.