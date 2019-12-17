"Ростелеком" обеспечил доступом в интернет 219 социальных объектов в Самарской области

"Ростелеком" завершил первый этап проекта "Информационная инфраструктура" в Самарской области. Для реализации проекта специалисты компании построили более 50 км волоконно-оптических линий связи, произвели монтаж оборудования и выполнили пуско-наладочные работы. В результате доступ в интернет получили 219 социально значимых объектов на территории 26 районов и двух муниципальных округов губернии.

Возможность пользоваться ресурсами всемирной информационной сети с 1 декабря появилась у 78 образовательных учреждений, 96 фельдшерско-акушерских пунктов, 44 сельских администраций и подразделений органов государственной власти и 1 пожарной части.

Сергей Живов, и.о. заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи:

"Первый этап проекта по развитию информационной инфраструктуры на территории губернии "Ростелеком", несмотря на сжатые сроки и сложные погодные условия, завершил точно по графику. Компания провела масштабные работы, уложившись в два месяца. Уже сегодня служащие государственных учреждений и работники социальной сферы десятков сел оценили все преимущества интернет-доступа".

Владимир Басков, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Доступность информационных ресурсов определяет качество жизни людей. Подключение школ, больниц, администраций малых населенных пунктов к интернету стало новым этапом их развития. А сельчане получили возможность пользоваться образовательными, социальными и государственными услугами дистанционно и в полном объеме".

В 2020 году "Ростелеком" обеспечит скоростным интернетом еще 270 объектов социальной сферы региона. Оставшиеся 352 учреждения будут подключены в 2021 году.

В общей сложности до конца 2021 года "Ростелеком" построит порядка 1150 км волоконно-оптических линий связи в 414 населенных пунктах Самарской области и подключит к интернету около 850 социально значимых объектов.

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания "Ростелеком" и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".