Губернатор передал медучреждениям региона 38 новых автомобилей скорой помощи

В среду, 18 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от новых машин скорой помощи городским и районным больницам региона.

Всего в Самарской области работают 4 станции и 19 отделений скорой. В круглосуточном режиме на вызовы жителей выезжают 197 бригад. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение", реализуемого по инициативе президента страны Владимира Путина, сегодня регион получил 38 новых автомобилей, укомплектованных всем необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи.

"Машина скорой помощи очень похожа на передвижную палату интенсивной терапии, — отметила медсестра-анестезист специализированной выездной бригады Тольяттинской станции скорой помощи Наталья Логинова. — В ней есть все, чтобы следить за сознанием, дыханием, сердечным ритмом пациента. Ну и новые машины, конечно, более комфортные для работы всей бригады".

Преимущества новых машин оценили и водители. По словам Ивана Егорова, "автомобили прекрасно показывают себя на дороге, при этом комфортно не только пациенту, но и фельдшерам, и водителю".

Сегодня в парке скорой медицинской помощи губернии находится 375 автомобилей. При поддержке руководителя региона Дмитрия Азарова с 2017 года служба "03" суммарно обновилась на 123 машины, что составляет треть всего парка. Только в этом году бригадам "скорой" был передан 61 автомобиль.

Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников бригад скорой помощи за нелегкую работу: "Я понимаю, насколько это трудная и часто неблагодарная работа: человек, выходя из больницы, часто хочет искренне сказать слова благодарности тому врачу, который сделал операцию, который за ним ухаживал, но, как правило, с врачом скорой помощи он видится один раз. Зачастую люди просто не вспоминают о том, кто первым пришел на помощь, кто сохранил им жизнь. Я хочу вас искренне поблагодарить за всех, кому вы спасли жизни и здоровье".

Губернатор вместе с врачами осмотрел новые автомобили "скорой". Медики поблагодарили главу региона за поддержку в вопросах обновления автопарка СМП и подчеркнули — с новыми машинами им будет гораздо удобнее работать и оказывать экстренную помощь пациентам.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что темпы модернизации системы здравоохранения региона будут только нарастать в последующие годы, поскольку от этого зависит здоровье и качество жизни людей.