Дмитрий Азаров принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

В четверг, 19 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в традиционной благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, благотворительная акция "елка желаний" впервые была проведена в Самаре 12 лет назад и с тех пор ежегодно проходит по всей области. Ее идея состоит в том, что на территории городских и районных администраций, муниципальных и государственных учреждениях, крупных предприятиях и торговых центров устанавливаются "зеленые красавицы", которые украшают не только новогодними игрушками, но и открытками с пожеланиями детей-сирот и ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Любой желающий может снять такую открытку и приобрести указанный подарок, тем самым исполнить мечту ребенка. В этом году установлено 65 таких елок в 24 муниципалитетах Самарского края. Свои пожелания на них оставили 3 156 детей.

Главе региона снимать открытки с "Елки желаний" помогали Роман и Илья — воспитанники детского сада в с. Курумоч, с которыми Дмитрий Азаров познакомился на открытии учреждения. Напомним, детский сад на 150 мест был открыт в этом году в рамках реализации нацпроекта "Демография", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

После того, как открытки были сняты, Дмитрий Азаров обратился к землякам с призывом присоединиться к акции: "Уважаемы жители Самарской области! В эти предновогодние дни каждый из вас может стать немного волшебником, — сказал Дмитрий Азаров. — Есть очень добрая традиция на территории региона — "Елка желаний", когда ребятишки из малообеспеченных, многодетных семей, ребятишки, которые остались без попечения взрослых, обращаются к Деду Морозу со своими просьбами. Эти просьбы, как правило, очень просты: они касаются игрушек, сладостей, современных устройств и спортивного инвентаря. Каждый из вас может принять участи в исполнении этих желаний, помочь Деду Морозу в эти новогодние дни".

Глава региона поблагодарил ребят за помощь и вручил им новогодние подарки: для юного любителя футбола Ромы Дмитрий Азаров подготовил новую футбольную форму и мяч, а для Илюши — трактор. В процессе общения Илья сказал, что ему было бы очень интересно побывать в кабинете губернатора, посмотреть, как там все устроено. Дмитрий Азаров провел для мальчика и его родителей экскурсию по своему рабочему кабинету, показал, как выглядит рабочее место первого лица региона, а также подарил ребенку макет самолета "Ту-154", который приглянулся Илюше. "Где, как не в Курумоче находиться этому самолету", — сказал Дмитрий Азаров.