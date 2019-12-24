Дмитрий Азаров поздравил с Новым годом воспитанников детдомов и приемных семей

В Самарской области в преддверии главного праздника года прошла традиционная акция "Елка желаний". Свои письма Деду морозу написали более 3 тыс. детей из многодетных и приемных семей, а также воспитанники детских домов. Исполнить желание может любой желающий — для этого нужно сорвать с одной из елок открытку и поздравить ребенка. К акции уже присоединились сотни жителей области, в том числе и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Во вторник, 24 декабря, глава региона устроил ребятам настоящий новогодний прием — с праздничным столом, подарками и сюрпризами. Они рассказали губернатору о своих успехах и планах. Ребята полны оптимизма и жизнелюбия — занимаются спортом, творчеством, выигрывают местные и областные конкурсы.

Несмотря на всю торжественность обстановки, дети довольно быстро освоились и с удовольствием общались с губернатором. Воспитанница тольяттинского центра "Созвездие" Диля Рабиева исполнила для всех новогоднюю песню. "Я знаю, что ваша дочка тоже занимается вокалом. А как проявился ее талант?" — спросила девочка. "Я уверен, что талант есть в каждом ребенке. Только его нужно заметить, разглядеть, — сказал Дмитрий Азаров. — Мы хотим, чтобы возможность раскрыться была у каждого из вас. Для этого мы строим новые садики, школы, приобретаем музыкальные инструменты".

Также ребята спросили Дмитрия Азарова о его семейных новогодних традициях. "В течение года мы настолько загружены делами, что нечасто собираемся вместе, — рассказал губернатор. — Но в новогоднюю ночь мы встречаемся со всей большой семьей — детьми, бабушками и дедушками. И каждый год мы ставим небольшой спектакль, в нем участвуют все — это давняя традиция нашей семьи, которую все с удовольствием соблюдают".

Никита Хубларян пригласил главу региона в тольяттинский центр помощи детям "Единство". "Будем рады видеть вас в нашей теплой душевной компании", — сказал парень. Никита учится в индустриально-педагогическом колледже, пробует себя в тележурналистике, играет на гитаре и ведет мероприятия. А еще Никита замечательно декламирует Владимира Маяковского, что и продемонстрировал всем собравшимся.

"17 лет — это рубеж, когда человек становится взрослым и понимает, зачем пришел в этот мир. Я уверен, что подростковые годы нужно посвящать самореализации, получению новых знаний, чтобы потом поэтапно двигаться к своей цели", — считает Никита. Свое будущее он видит в предпринимательстве и мечтает открыть собственный бренд одежды.

Братья Саша Лебедев и Коля Игольников — воспитанники Сызранского Центра помощи детям "Искра". Ребята всерьез увлекаются футболом. "Мы хотели, чтобы наша футбольная команда провела совместную тренировку с клубом "Крылья Советов". Теперь наша мечта сбылась", — говорит Саша.

"Для нас важно не просто сделать сэлфи и пожать руку, но и научиться чему-нибудь полезному, отработать технику удара, перенять футбольные финты и "фишки", — добавляет Николай. Высокие осанистые мальчишки уже давно не верят в Деда Мороза. "Я думаю, что новогоднее чудо возможно, но создавать его нужно своими руками. Все зависит от нашего упорства и желания воплощать свои мечты", — говорит Александр.

"Обязательно сходите на тренировку и покажите класс нашим футболистам", — ободрил ребят Дмитрий Азаров. Вместе с атрибутикой "Крыльев" губернатор преподнес ребятам футбольный мяч, на котором поставил автограф. В ответ юные спортсмену подарили Главе региона именную футбольную форму с номером 63.

Приемная семья Наумовых из Тольятти пришла на елку в полном составе. 13-летний Егор рассказал о грядущем кинофестивале, где он вместе с друзьями представит короткометражку о школьной любви. Его ровесница Света получила от губернатора набор для рукоделия. 12-летний Миша поделился планами семейной поездки в Сочи. Самые маленькие Василиса и Владлен преподнесли губернатору праздничную поделку "Мышкин дом".

"Как только мы получили приглашение, тут же достали нашу сокровищницу — шишки, ракушки, живую новогоднюю ель — и принялись мастерить подарок", — говорит приемная мама Светлана Наумова. Вся ее жизнь наполнена чудесами и судьбоносными встречами. "Нашего первенца Егора мы встретили на Украине во время отпуска. Светочка оказалась его одноклассницей. Потом появились Мишенька и брат с сестрой Лиса и Влад, — рассказывает Светлана. — То, что мы собрались вместе, растем, развиваемся, любим и уважаем друг друга — это и есть настоящее чудо".

10-летняя Даша Зайцева твердо верит в новогоднее волшебство. Девочка попросила у Деда Мороза белые коньки. "Я очень люблю фигурное катание, но по здоровью не могу заниматься в секции. Поэтому, как только получу коньки, пойду с родителями в парк им. Ю. Гагарина или парк "Дружбы", — говорит Даша. — Чтобы твои мечты сбывались, конечно, нужно трудиться. Но нельзя забывать, что новогоднее чудо существует и обязательно придет к тем, кто его ждет".

В конце встречи Дмитрий Азаров пригласил ребят к красавице елке и вручил каждому желанный подарок. "Искренне желаю вам успехов и веры в свои силы. Пусть новогодние чудеса случаются в жизни каждого из вас", — обратился к ребятам Дмитрий Азаров.