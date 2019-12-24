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Глава Клявлинского района Иван Соловьев удостоен звания Почетного гражданина Самарской области

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вручил знак Почетного гражданина области главе Клявлинского района Ивану Соловьеву.

Напомним, с инициативой присвоения звания многолетнему руководителю Клявлинского района выступила Ассоциация "Союз муниципальных образований Самарской области", тысячи жителей региона эту инициативу поддержали.

Вручая награду, Дмитрий Азаров отметил: Иван Николаевич Соловьев — опытный наставник, труженик, человек стратегических взглядов и настоящий государственник.

"Во многом благодаря ему в Клявлинском районе сегодня все по-хозяйски, все по уму. А соседи — прежде всего, главы северных районов — равняются на своего лидера, а многие прошли управленческую школу под его руководством", — подчеркнул губернатор.

Иван Соловьев более 35 лет работает на руководящих должностях, шесть раз избирался главой района.

"Я не считаю звание "Почетный гражданин" только своей наградой. Это награда всех жителей района, которые участвуют развитии Самарской области. Это наше общее достижение", — отметил  Иван Соловьев.

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